Tras disturbios en el Centro de CDMX, el Gobierno invita a la CNTE a mesa de diálogo para este martes

Tras disturbios en el Centro de CDMX, el Gobierno invita a la CNTE a mesa de diálogo para mañana.

Con el objetivo de reestablecer el diálogo y alcanzar acuerdos que beneficien al magisterio después de una serie de disturbios, el Gobierno de México extendió una invitación formal a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para mantener una reunión de trabajo este martes 2 de junio.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien detalló que el encuentro está programado para las 10:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en la calle de Bucareli.

Agregó que en la mesa de diálogo también participarán representantes del ISSSTE, atendiendo de manera directa las demandas de los docentes, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del magisterio”, escribió Mario Delgado en la red social X.

En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 2, 2026

Esta convocatoria al diálogo ocurrió después de la jornada de tensión vivida este lunes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde las movilizaciones del magisterio derivaron en enfrentamientos, que dejaron un saldo de al menos dos profesores lesionados tras intentar ingresar al Zócalo capitalino.

Ante el bloqueo de los accesos, el contingente de la CNTE optó por instalar un plantón sobre la avenida 20 de Noviembre, el cual se sumó al que ya estaba establecido en la calle 5 de Mayo.

Por su parte, la dirigencia de la CNTE mantiene bajo análisis el rumbo de sus movilizaciones mediante la celebración de su Asamblea Nacional Representativa, donde definirán su postura oficial ante la invitación y las acciones de protesta programadas para las próximas horas.

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JVR