SEGOB reabre diálogo con la CNTE tras ataque denunciado en Mitla

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen un plantón a las afueras de la Secretaria de e Gobernación

La Secretaría de Gobernación reabrió este viernes el diálogo con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio de protestas en Oaxaca y reclamos del magisterio por el ataque denunciado contra docentes en Villa de Mitla.

Con una comisión de 18 profesores, la secretaria general de la Sección 22, Yenny López Martínez, acudió a la dependencia federal para exigir respuestas de autoridades estatales y federales. Antes del encuentro, la dirigente advirtió que la mesa debía tener acuerdos concretos y no limitarse a otro intercambio sin resultados.

López Martínez pidió que el gobierno federal muestre en los hechos su disposición al diálogo con el magisterio. “Hoy esperamos realmente que si este gobierno, como dice que es diferente en el discurso, se vea en los hechos. No queremos represión, no somos delincuentes, somos maestros, maestras y trabajadores de la educación”, declaró.

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Integrantes de la CNTE bloqueando el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, el pasado 27 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

Ante el ataque registrado en Mitla, la dirigencia sindical exigió sanciones contra el presidente municipal, a quien responsabiliza por las agresiones contra integrantes del movimiento. “Dentro de los planteamientos está definitivamente la destitución, pero más allá también la cárcel”, señaló López Martínez.

Desde la posición de la Sección 22, los hechos registrados en las carreteras de Mitla no corresponden a una confrontación entre grupos, sino a una agresión directa contra docentes movilizados por parte de hombres que los atacaron con “armas de fuego”.

La representante magisterial también cuestionó la respuesta escrita que recibieron de las autoridades tras la primera mesa de negociación, esto al considerar que no se atendieron las demandas centrales del movimiento. “No tenía nada nuevo, nada de fondo, nada de soluciones concretas”, reprochó.

A pesar de la reapertura al diálogo con Gobernación, la Sección 22 mantuvo su plan de acción en Oaxaca, con movilizaciones en el aeropuerto, casetas de peaje y la plaza de Pemex. La dirigencia advirtió que las protestas podrían escalar según los resultados del encuentro con la dependencia federal.

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MSL