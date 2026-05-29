Bloqueos son “insostenibles” para comercio en pequeño

EL PASADO 25 de mayo los maestros de la CNTE instalaron su campamento en la avenida 5 de Mayo, en el Centro Histórico, afectando la vocación económica del sitio.

La instalación en el Centro Histórico de la CDMX de manifestantes que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde el pasado 26 de mayo, ha generado una situación “insostenible para miles de negocios familiares” aledaños a la zona, debido al declive de circulación de clientes, refirió el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio Pequeño), Gerardo López Becerra.

“Es imposible mantener abiertas las cortinas cuando las ventas son prácticamente nulas. No hay manera de cubrir rentas, impuestos, salarios o pagos a proveedores en estas condiciones”, indicó durante un encuentro de representantes del sector empresarial con medios de comunicación.

Además, detalló que la afectación incrementa ante la inversión de negocios que previeron el arribo del turismo nacional e internacional, por motivo del próximo Mundial de Futbol 2026, del cual, la Ciudad de México es sede, “y hoy enfrentan incertidumbre porque la CNTE mantiene secuestrada la actividad económica del Centro Histórico”.

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Quien preside al ConComercio Pequeño hizo un llamado apremiante a las autoridades, para generar “acciones firmes que permitan liberar los espacios públicos”, con lo cual se recupere la movilidad de la zona, de lo contrario, la falta de respuesta gubernamental puede enviar un mensaje negativo a la ciudadanía.

Agregó que es indispensable no normalizar que la vida productiva de la ciudad sea inmovilizada por parte de grupos de presión, que hacen uso de la extorsión social mediante bloqueos y afectaciones económicas, “la autoridad debe garantizar el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la actividad comercial”.

Señaló que el denominado “turismo de protesta”, que lleva a cabo los integrantes de la CNTE en la capital del país, genera afectaciones relevantes en las áreas productivas, sociales, médicas, laborales y educativas de millones de ciudadanos.

“El Centro Histórico no puede convertirse permanentemente en rehén de intereses políticos. Defenderemos nuestras fuentes de empleo, nuestros negocios y el derecho de miles de familias a trabajar dignamente”, indicó López Becerra.

Por su parte, comerciantes, propietarios de empresas familiares y trabajadores independientes afectados por la presencia de integrantes de la CNTE, realizaron un llamado a las autoridades tanto locales como federales para evitar que los más de 170 mil trabajadores que tienen su fuente de empleo en los cerca de 30 mil establecimientos mercantiles, continúen con perjuicios laborales y económicos por este bloqueo.

CONSECUTIVOS. En adhesión al plantón permanente que la CNTE mantiene sobre la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, integrantes de esta agrupación realizaron, el lunes anterior, una marcha que inició desde el Ángel de la Independencia y culminó en el Zócalo capitalino, donde tuvieron enfrentamientos con policías capitalinos que les impidieron instalarse en la Plaza Mayo.

Para el martes, la movilización de la coordinadora de docentes inició en el Palacio de Bellas Artes para dirigirse hacia la estatua de El Caballito, donde bloquearon el tránsito vial de las avenidas de Paseo de la Reforma y la calle Rosales; el miércoles, un contingente acudió a la Secretaría de Gobernación, tras lo cual, impidieron la circulación de Paseo de la Reforma.

Ayer, la CNTE bloqueó por más de dos horas Circuito Interior y Paseo de la Reforma a la altura de Chapultepec, para posterior acudir a la Estela de Luz para continuar la obstrucción vial.