Concluye primera ronda de conversaciones con EU rumbo a revisión del T-MEC, anuncia Economía

Marcelo Ebrard se reúne con Jeff Goettman, de la USTR; encuentro concluye primera ronda de negociaciones con EU rumbo a revisión del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que este viernes terminó la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo anunció en sus redes sociales el secretario de Economía, quien informó que esta primera ronda concluyó tras una reunión este viernes con Jeffrey Goettman, segundo al cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR encabezada por Jeff Goettman. El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en CDMX. pic.twitter.com/3OOBTqurQe — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

“Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR encabezada por Jeff Goettman”, escribió Ebrard Casaubón en sus redes sociales, donde compartió una fotografía del encuentro.

En un video que compartió en sus redes sociales, el secretario de Economía dio más detalles de este encuentro con Goettman, y aseguró que, durante tres días, dialogaron sobre “cómo podemos integrarnos más y mejor [y] entendernos mutuamente”.

“Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana que viene encabezada por el embajador Goettman, que es el segundo a cargo de USTR, tuvimos conversaciones antier ayer y hoy”, dijo Ebrard en su video.

📣 Mensaje del secretario @m_ebrard tras concluir con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC.



🇲🇽🤝🇺🇸 México y EE. UU. avanzan con diálogo cordial en reglas de origen, sector automotriz e integración regional.



📍Próxima ronda: 16 de junio en Washington. pic.twitter.com/jWoxQzBLKR — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

“Pues hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente, hubo muchos detalles”, abundó.

Siguientes conversaciones, el 16 de junio

En las mismas publicaciones, el secretario de Economía recordó que la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos está programada para iniciar el 16 de junio, y su sede principal será Washington DC, capital de Estados Unidos.

La tercera ronda, recordó Ebrard, será el 20 de julio, con sede nuevamente en la Ciudad de México.

“El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en CDMX”, escribió el titular de la Secretaría de Economía en X.

“Los siguientes pasos son, el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener y ya tenemos prevista la del 20 de julio que va a tener lugar aquí en México”, abundó, ahora en su mensaje en video.

Marcelo Ebrard concluyó que, con estas conversaciones, “estamos en el camino para poder lograr esa revisión como está previsto por nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”.

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