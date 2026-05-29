IP trilateral, preparada para cualquier escenario del T-MEC

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que independientemente de la decisión que se tome tras la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el sector privado de las tres naciones se encuentra preparado para cualquier escenario, ya sea la renovación o las revisiones anuales, aunque lo ideal es que continúe por más tiempo, en un contexto en el que secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que tras las conversaciones con la delegación estadounidense se fortalecerá la asociación económica de ambas naciones.

“Estamos preparados, tanto el sector empresarial mexicano, americano y el canadiense, a transitar en cualquiera de los dos caminos: una extensión de 16 años con revisiones cada seis o una extensión de 10 años con revisiones anuales. Ha dejado de ser un elemento que detenga las inversiones. Todavía el año pasado muchas empresas decían ‘vamos a esperarnos’, sobre todo empresas extranjeras, ya hoy se ha incorporado como una variable más de incertidumbre”, indicó José Medina Mora Icaza, presidente de la cúpula empresarial, en el marco de la ceremonia del Premio Nacional de la Calidad 2026.

El Dato: Analistas estiman que el tratado continuará vigente; sin embargo, incluirá aranceles permanentes que afectarán a la industria automotriz.

Sostuvo que se espera que el 1.° de julio haya un anuncio trilateral de avances en la revisión del acuerdo, pero también informar qué hace falta poner sobre la mesa y que probablemente se llegue a un acuerdo después de las elecciones intermedias del país vecino, en noviembre próximo.

“Consideramos que en algún momento después de las elecciones intermedias pudiera de alguna manera cerrarse este acuerdo y entonces si llega ese momento, quiere decir que el T-MEC se extendería 16 años con revisiones cada seis años; justo este año es el sexto año de que se firmó y por eso se está revisando, en caso de que no se llegara a un acuerdo, el T-MEC de todas maneras continuará 10 años con revisiones anuales”, añadió.

1.8 bdd fue el comercio de bienes y servicios de EU bajo el T-MEC

Medina Mora Icaza comentó que hay avances favorables, tras dos días de la primera ronda bilateral formal con EU; además, los funcionarios estadounidenses se encuentran optimistas de que el tratado continuará, debido a que ha sido benéfico para los tres socios; no obstante, reconoció que la delegación estadounidense ha señalado que la decisión final depende del presidente Donald Trump.

Respecto a la fecha de negociación, Medina Mora refirió que no existe una fecha límite, pues como país, ya se lleva varios meses dialogando con el socio del norte.

Proceso ı Foto: Especial

“No se inicia el primero de julio, realmente llevamos varios meses dialogando. Esta semana se inició formalmente la revisión insisto con la participación ya no nada más de funcionarios del gobierno americano, sino también de empresarios y de congresistas. Lo que se espera es que el 1.° de julio haya un anuncio de los tres países de que hay avances y de qué es lo que hace falta”, dijo el empresario.

El Tip: El sector privado es parte del equipo negociador mexicano y es representado por Altagracia Gómez, del CADERR.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, confió en que tras las conversaciones se fortalecerá la relación económica de las dos naciones, dada su relevancia mutua en el comercio bilateral.

El miércoles por la noche, Ebrard dio la bienvenida, en una reunión privada, a la delegación de EU que llegó a México para la primera conversación formal rumbo a la próxima revisión del T-MEC. En el evento, agradeció el liderazgo y la disposición al diálogo económico con México de Jeffrey Goettman, Representante Comercial Adjunto de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y Ronald Johnson, embajador estadounidense en México.

Este último, destacó, en una publicación de su red social X, que ya se había iniciado el diálogo de revisión con líderes del sector privado, autoridades mexicanas, y representantes del Congreso de EU; además, aseguró que ambas naciones fortalecerán y modernizarán el vínculo económico “más grande la historia” para alcanzar la prosperidad y el bienestar.

“Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación más grande de la historia para la prosperidad y el bienestar...”, indicó el embajador.

AVANCES EN PRIMERA RONDA. El presidente del CCE dijo que algunas de las preocupaciones que le han externado a los integrantes de la USTR, son que las exportaciones del sector automotriz de México pagan más aranceles que las de sus competidores de otros países y que no tienen un acuerdo comercial con Washington, es decir, “si queremos fortalecer la región de Norteamérica, tenemos que lograr mejores condiciones para Norteamérica”.

50 por ciento, es el crecimiento estimado del comercio del bloque

Agregó que, otros tema importante fue el laboral, en donde la delegación mexicana busca que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), que se introdujo cuando se acordó el T-MEC, actúe igual en ambos países, puesto que por ahora sólo Estados Unidos lo puede activar hacia México, es decir, que también México tenga la oportunidad de poner quejas en Estados Unidos.

“Hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de que cuando alguna empresa en México reciba este mecanismo de respuesta rápida, tenga la información de por qué se le acusa. La justicia tanto en México como en Estados Unidos considera que todo mundo es inocente hasta que se prueba que es culpable. En el caso del mecanismo de respuesta rápida laboral se considera a la empresa culpable y tiene que demostrar que es inocente. Entonces, son de los ajustes que hemos planteado que se tienen que hacer en esta revisión al T-MEC”, puntualizó.