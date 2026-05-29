Aeroméxico advierte sobre restricción temporal de ingreso a México por ébola previo al Mundial

La aerolínea Aeroméxico advirtió a sus clientes sobre la restricción temporal de ingreso a México por los casos de ébola en África. De esta forma, indicó que la medida entró en vigor desde el 28 de mayo de 2026, de cara a la inauguración del Mundial 2026.

Agregó que la restricción únicamente aplica para los pasajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días previos a su viaje.

Aeroméxico agregó que los viajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de esta medida que busca evitar contagios de ébola, que afecta principalmente a África. Sin embargo, las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento epidemiológico estricto o cuarentena preventiva.

#AeroméxicoInforma Por disposición oficial, queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de… — Aeroméxico (@Aeromexico) May 29, 2026

Asimismo, mencionó que las medidas sanitarias implementadas por disposición oficial concluyen en un periodo de 60 días, lo que dura el Mundial 2026, el cual comienza el 11 de junio de 2026.

Estas medidas sanitarias fueron activadas de manera coordinada con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes también participan en la organización de la justa mundialista.

Elevan alerta por ébola previo al Mundial 2026

En días pasados, la Secretaría de Salud de México elevó a “Alto” el nivel de riesgo en su Aviso Preventivo de Viaje, en respuesta a la alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advirtió de la velocidad de propagación y de la existencia de una variante de la especie Bundibugyo del virus del ébola.

El epicentro absoluto de la emergencia se ubicó al noreste de la República Democrática del Congo, aunque el virus ya cruzó fronteras terrestres y su contención se complica ante conflictos armados en la zona.

En suma, se han registrado más de 1,070 casos sospechosos, 121 casos confirmados por laboratorio y al menos 263 muertes combinadas entre ambos estatus.

El virus del ébola ya llegó a Uganda, Sudán del Sur, Alemania, Italia y República Checa.

¿Cuáles son los síntomas de ébola?

SÍNTOMAS DE ÉBOLA ı Foto: Especial

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JVR