Sube a “muy alto” riesgo de propagación de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), donde hay casi 750 presuntos casos y 177 muertes supuestamente causadas por la enfermedad, aunque se esperan más a medida que la vigilancia se amplíe.

En conferencia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que se han confirmado 82 casos en la RDC, con siete muertes confirmadas en laboratorio como provocados por el virus, aunque expresó que se cree que el brote es “mucho mayor”.

El riesgo se mantiene como “alto” a nivel de la región de África subsahariana y “bajo” a escala global, señaló Tedros. Agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en el Congo ha sido evacuado fuera del país, a la República Checa, al constituir un “contacto de alto riesgo”, después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.

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El Dato: Autoridades de Jalisco aplicarán una revisión especial a todas las personas provenientes del Congo, ante el partido que tendrá ante Colombia el 23 de junio.

No hay una vacuna disponible para el virus Bundibugyo, que se propagó sin ser detectado durante semanas en la provincia de Ituri, en el Congo, tras la primera muerte conocida, mientras las autoridades realizaban pruebas para otro virus del ébola más común y obtuvieron resultados negativos.

La OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades creen que el brote es mayor que los casos reportados hasta ahora.

La infraestructura sanitaria y la capacidad de vigilancia, ya de por sí débiles en la región, se han debilitado aún más por los recortes de la ayuda internacional, dicen los expertos. El Comité Internacional de Rescate dijo que tuvo que detener sus actividades de vigilancia en tres de cinco zonas de Ituri durante el último año debido a recortes de financiación.

Tedros señaló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares de su Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia con el fin de acelerar la respuesta en el Congo y en la región.

Estados Unidos se ha comprometido a aportar 23 millones de dólares en financiación para reforzar la respuesta en el Congo y Uganda, y señaló que también financiaría el establecimiento de hasta 50 clínicas de tratamiento del ébola en las regiones afectadas.

En tanto, las autoridades en el noreste de la RDC prohibieron el viernes los velorios y las reuniones de más de 50 personas en un esfuerzo por frenar un brote que se “propaga rápidamente” en una región donde el personal médico de primera línea ha enfrentado dificultades por la falta de recursos y, en algunos casos, por la resistencia de la población debido al enojo entre los residentes.

Actualmente se envían suministros a toda prisa a la provincia de Ituri, en el extremo nororiental del país, a donde casi un millón de personas han tenido que desplazarse debido a conflictos armados por recursos minerales. Intensificar el rastreo de contactos es una prioridad.

En tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos afirmaron este viernes que el riesgo para el país por el actual brote en la RDC y Uganda sigue siendo bajo.

“Actualmente, el riesgo para EU sigue siendo bajo, debido a que el ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y a que los EU cuentan con un sólido sistema de vigilancia de salud pública”, aseguró el doctor Satish Pillai, funcionario de los CDC.