Rubio: hay “ligeros avances” con Irán, que no ve acuerdo

ministros de exteriores de la OTAN, entre ellos Marco Rubio (2.o de der. a izq) se reunieron, ayer, en Suecia.

EL SECRETARIO de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó ayer que se habían producido “ligeros avances” durante las conversaciones con Irán, en tanto que Teherán afirmó que no ve cerca un acuerdo de paz, en medio de la incertidumbre sobre si se alcanzará un acuerdo o se reanudará la guerra.

El funcionario habló antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Suecia, donde la alianza militar debatió su papel para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz una vez que termine la guerra.

Rubio dijo que no quería exagerar los avances, y que había habido “un pequeño movimiento, y eso es bueno”. Indicó que las conversaciones seguían en curso. En las últimas semanas se han repetido los anuncios de avances, pero no se ha sellado ningún pacto.

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El Dato: Durante semanas, el presidente Trump ha amenazado con que el alto al fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Teherán no llega a un acuerdo.

“Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B, y el plan B es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí hoy que se verían más afectados por esto, que incluso EU”, declaró.

Subrayó que, aunque su país tiene capacidad para actuar unilateralmente, preferiría hacerlo en coalición: “EU podría hacerlo, pero hay países que han expresado interés en participar en algo así, y creo que deberíamos aceptárselo”.

Por separado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo (con EU) esté cerca”.

Bagaei dijo que las diferencias con Washington son “profundas y amplias”, por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones. Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de EU.