Ébola, virus letal, pero con un bajo riesgo de contagio

OMS declara "emergencia de salud pública" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda.

El reciente brote de ébola registrado en África volvió a colocar a las autoridades sanitarias internacionales en estado de alerta.

En México, la Secretaría de Salud emitió este lunes un aviso preventivo de viaje ante los casos detectados en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras que especialistas llamaron a la población a mantener la calma y a seguir medidas básicas de prevención, aunque lo reconocen como un virus letal, pero con bajo riesgo de contagio.

EL DATO: LAS AUTORIDADES sanitarias mexicanas reiteraron que cualquier persona que presente síntomas de ébola o hantavirus tras viajar a zonas afectadas debe reportarlo de inmediato.

Al exponer los avisos epidemiológicos que se emitieron debido a los brotes de hantavirus y ébola en otras partes del mundo, así como el golpe de calor dentro del país, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que México se encuentra “preparado” si ambas enfermedades llegaran al territorio nacional.

“Ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”, sostuvo durante su participación en la conferencia presidencial.

El funcionario aclaró que, hasta ahora, no se ha registrado ningún caso de hantavirus ni ébola; sin embargo, ya se han emitido las alertas para prestar atención a sus síntomas y poder identificarlos, ya que sí representan virus de “preocupación de vigilancia epidemiológica”.

Respecto al primero, explicó que ataca las vías respiratorias, que ocurre por exposición a roedores y sólo existe una cepa que se transmite de persona a persona y que, por ahora, sólo se encuentra en Argentina y Chile.

Sobre el ébola, explicó que su transmisión es por exposición a murciélagos, que se transmite por secreciones y fluidos corporales; su manifestación es una gripe de “manera vaga”. Sin embargo, el riesgo yace en la “fiebre hemorrágica” que provoca y que es de alta tasa de letalidad, donde 40 por ciento de los casos muere.

El ébola pertenece a la familia de los filovirus y se caracteriza por su rápida evolución y alta letalidad. De acuerdo con especialistas, puede provocar la muerte hasta en 90 por ciento de los casos graves.

ES IMPORTANTE señalar que no he mos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario DAVID KERSHENOBICH Secretario de Salud



Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular, cefalea, vómito, diarrea y dolor abdominal. En etapas avanzadas pueden presentarse hemorragias internas y externas, además de sangrado en mucosas y piel.

El virus tiene un periodo de incubación de entre dos y 21 días, aunque suele manifestarse alrededor del octavo día tras el contagio. Los casos más graves requieren atención hospitalaria intensiva debido a la deshidratación severa y el deterioro acelerado del organismo.

El brote reavivó el debate sobre el papel de los murciélagos en la transmisión del virus. Sin embargo, el investigador Rodrigo Medellín Legorreta aseguró que, en este caso, éstos difícilmente serían responsables del origen de la propagación.

El especialista del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que el brote surgió en Guinea Ecuatorial, a más de tres mil kilómetros de la República Democrática del Congo, donde existe una amplia población de murciélagos portadores de variantes del virus.

“No tienen la capacidad de volar una distancia tan larga, mucho menos si se encuentran enfermos de ébola”, explicó.

Medellín Legorreta señaló que, aunque en brotes anteriores registrados en África central y Zambia sí existió relación entre murciélagos y contagios humanos, en esta ocasión existen mayores evidencias de transmisión vinculada al comercio ilegal de carne silvestre.

Indicó que hay registros de tráfico y consumo humano de carne de gorila y chimpancé bonobo, especies que pueden actuar como hospederos y transmisores del virus. Subrayó la importancia ecológica de los murciélagos, fundamentales para la polinización, dispersión de semillas y control de insectos tanto en África como en el resto del mundo.

Por separado, Samuel Ponce de León Rosales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios, consideró que el ébola no representa actualmente una amenaza directa para México.

El especialista explicó que la ausencia de vuelos directos entre México y los países africanos afectados reduce significativamente la posibilidad de importación del virus. Además, recordó que los pacientes infectados suelen encontrarse bajo estricta vigilancia epidemiológica y protocolos de aislamiento internacional.

No obstante, insistió en la importancia de mantener medidas preventivas y vigilancia sanitaria, especialmente entre viajeros internacionales. En África se han documentado contagios asociados con la manipulación de chimpancés, gorilas, monos, murciélagos frugívoros, antílopes y puercoespines infectados encontrados muertos o enfermos en la selva.