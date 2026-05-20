Tesoro pide a socios ir contra el CDS

EL SECRETARIO del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados internacionales de Washington responder con “fuerza” frente a organizaciones consideradas amenazas para la seguridad global, entre ellas el Cártel de Sinaloa (CDS) y el grupo libanés Hezbolá.

Durante su participación en la conferencia internacional “No Money for Terror”, celebrada en París, el funcionario estadounidense aseguró que los países aliados deberán endurecer las acciones contra las redes criminales, el terrorismo y el financiamiento ilícito.

“Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”, declaró Bessent.

El mensaje fue dirigido principalmente a las naciones aliadas de Estados Unidos, incluyendo a integrantes del G7 y países europeos, a quienes Washington busca sumar a su estrategia de presión financiera y judicial contra organizaciones criminales y grupos vinculados al terrorismo.

De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos continuará impulsando sanciones, bloqueos de activos y cooperación internacional para combatir estructuras que faciliten actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento extremista.

Las declaraciones ocurren en medio del endurecimiento de la política estadounidense contra el Cártel de Sinaloa, señalado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.

Además, se producen mientras autoridades de EU mantienen investigaciones abiertas sobre presuntos vínculos entre operadores políticos y estructuras del narcotráfico en México, particularmente en Sinaloa, situación que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.