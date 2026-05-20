Presunto operador de El Jardinero es detenido en Jalisco

LOS DETENIDOS ayer por las autoridades en Guadalajara, tras un operativo conjunto.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el que realizaron cateos en cinco domicilios de Guadalajara, Jalisco, donde autoridades federales localizaron armas, cartuchos, cargadores, posible droga, insumos químicos y un almacén con alcohol presuntamente adulterado.

EL TIP: EN TIJUANA, BC, fue detenido José Pauli no “N”, presunto líder del brazo armado del CJNG, denominado Fuerzas Especiales del Kateo, a quien se le acusa de homicidio.

De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos es José Elías “C”, alias El Chipo, señalado como posible operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, bajo las órdenes de César Alejandro Villaseñor, identificado como El Güero Conta. La segunda persona aprehendida fue Jorge Ernesto “A”.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, participaron en el operativo junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina). Las diligencias derivaron de investigaciones de campo y gabinete por delitos contra la salud, así como por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Los cinco inmuebles quedaron bajo revisión judicial en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, todas en Guadalajara. En esos puntos, el personal federal ejecutó las órdenes de cateo que permitieron ubicar a los dos sospechosos.

Entre los indicios asegurados figuran armas cortas, cartuchos, cargadores, envoltorios con material sintético y sustancias ilícitas. La FGR también reportó vehículos, teléfonos celulares, documentos, recipientes de almacenamiento, insumos químicos y maquinaria que, según la versión oficial, pudo utilizarse para procesos de llenado y envasado.

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Peritos especializados deberán determinar las características, cantidades y peso de los indicios localizados en los domicilios, así como la composición química de las sustancias. En tanto, la autoridad ministerial definirá la situación jurídica de los dos detenidos en las próximas horas.