Revisión de T-MEC: avizoran alargue y mira en aranceles

Ayer inició la primera ronda bilateral formal entre el Gobierno mexicano y el estadounidense rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que hoy y mañana continuarán conversando sobre el sector automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, minerales críticos, seguridad económica y temas laborales; además, las dos partes acordaron fechas para próximas reuniones en junio y julio.

“Ya se llevaron a cabo las reuniones que estaban previstas para el día de hoy. Encabezando por parte de México su servidor, por parte de Estados Unidos Jeffrey Goettman, él está a cargo de la delegación de la USTR que nos visita y está compuesta por seis de los principales interlocutores que tenemos, es decir, la delegación que viene es la delegación con la que hablamos normalmente en los Estados Unidos… Ahora es la primera conversación formal o dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente”, indicó.

El Dato: La delegación estadounidense está conformada por miembros de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, congresistas y empresarios.

El funcionario destacó que Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), no vino a México por asistir a una reunión con el presidente Donald Trump, pero en caso de ser necesario, se podría tener una llamada o videollamada con él.

Ebrard Casaubón mencionó que los planteamientos que México pondrá sobre la mesa es el arancel al 50 por ciento que tiene la industria del acero y aluminio, porque “nos parece que es insostenible, no tiene justificación” y en el caso del sector automotriz, además de los gravámenes, saber “cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen”. Además, sostuvo que México pondrá sobre la mesa la competencia de Norteamérica frente a otras regiones del mundo “con datos, con propuestas específicas”.

Asimismo, acotó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en acuerdo con la USTR, la segunda ronda bilateral se llevará a cabo en Washington, D.C., el 16 y 17 de junio y posteriormente, la tercera reunión se realizará en la Ciudad de México en la semana del 20 de julio.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con la USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de Julio. Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos”, indicó en una publicación de X.

34 capítulos y 13 anexos tiene el Tratado comercial

Al respecto, la USTR dijo que las conversaciones con México se centrarán en garantizar que el T-MEC beneficie a los agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las pequeñas y medianas empresas y que los puntos centrales de esta primera ronda son seguridad económica y reglas de origen para productos industriales clave. Y que, en la segunda ronda, que se llevará a cabo el 16 y 17 de junio, incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones de competencia equitativas.

En ese sentido, el titular de la SE sostuvo que el hecho de que se hayan dado a conocer las fechas de las siguientes rondas bilaterales y que se trate el tema de agricultura es importante porque se debe cuidar el libre comercio; además, “te dice cuáles son los siguientes pasos y qué relevancia le otorga Estados Unidos a esto. De hecho, es la negociación comercial ahora o una de las más importantes del mundo”.

MANUFACTURA ı Foto: Especial

REUNIÓN DEL CONSEJO T-MEC. El secretario de Economía señaló que la extensión de las conversaciones formales con Estados Unidos, más allá del 1 de julio, significa que no se han terminado de plantear todos los temas y “quisimos tener un escenario hacia adelante de cuáles son los siguientes pasos”, pero dijo que es “una buena señal que tengamos una reunión el 20 de julio ya acordada”; no obstante, mencionó que con Canadá aún no se tienen fechas para un encuentro.

De acuerdo con el capítulo 34.7 del acuerdo comercial, el 1° de julio de 2026 es la fecha en que se cumplen seis años de su entrada en vigor y ese día debe iniciar la primera reunión formal del Consejo del T-MEC para dar inicio a la revisión del tratado y decidir si se prolonga 16 años más.

De no llegar a un consenso se realizarían revisiones anuales hasta 2036.

Tomando en consideración lo anterior, aún no queda claro si esta reunión se realizará en la fecha establecida como lo mandata el mismo acuerdo.

Diálogo con EU, pese a ausencia de Greer

Por Elizabeth Hernández

El gran ausente de este diálogo comercial entre México y Estados Unidos fue el representante comercial, Jamieson Greer, debido a que fue llamado por el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria aseguró que Greer habló la noche previa con el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard y afirmó que el funcionario de Estados Unidos aún revisaba si podría participar en las conversaciones de los próximos días.

“De todas maneras va a estar atento”, sostuvo la Presidenta al señalar que el equipo estadounidense permanece en México y que el canal de comunicación sigue abierto con la SE.

Como parte de las conversaciones participan la dependencia económica, Julio Berdegué, Altagracia Gómez y el equipo vinculado con la representación de México en Estados Unidos. También acudieron empresarios mexicanos y estadounidenses.

PAN acusa a Morena de poner en riesgo el T-MEC

Por Claudia Arellano

El proceso de revisión y eventual ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta un escenario complejo debido a la postura del gobierno federal y de Morena frente a temas de seguridad, combate al crimen organizado y cooperación bilateral con Estados Unidos, acusó el diputado federal Federico Döring.

El legislador panista sostuvo que Morena ha preferido “defender a sus narco-políticos” antes que fortalecer la relación con el principal socio comercial de México, situación que, advirtió, podría impactar negativamente la economía nacional y la confianza internacional.

FASES DEL TRATADO ı Foto: Especial

“Morena en San Lázaro, en el Senado de la República y desde luego desde el Gobierno federal han preferido defender a sus narco-políticos antes que la cooperación y colaboración con nuestro socio comercial y principal”, declaró el vocero del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

Döring afirmó que, en la etapa final de negociaciones entre los tres países de Norteamérica, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, debe dejar de lado “las ideologías de Morena” para evitar consecuencias económicas mayores.

TMEC ı Foto: Especial

“Eso ha puesto en peligro no solamente a la economía de las y los mexicanos, sino que si no hay ratificación del T-MEC, a México le irá mal y eso no es una buena señal para los indicadores internacionales ni para los empresarios”, advirtió.

Además, el diputado panista aseguró que la actual revisión del tratado comercial ha dejado de lado a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá, pese a su peso económico y social.

“Estamos hablando del futuro de las y los mexicanos en la Unión Americana, que no han sido incorporados en esta visión del tratado. Son historias de las y los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá”, expresó.

En el mismo sentido, el legislador migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, sostuvo que las negociaciones del T-MEC no pueden limitarse únicamente a los grandes capitales y corporaciones.

“No puede haber dinero, no puede haber dólares, no puede haber comercio si no se pone en las negociaciones a las historias de nuestros migrantes”, señaló.

Raúl Torres Guerrero ı Foto: Especial

Advirtió que la postura del Gobierno al proteger a políticos señalados por Estados Unidos (como el caso Rocha Moya) está complicando la ratificación del tratado y pone al país en riesgo de sufrir represalias del vecino del norte.

“De la mano de la misma Fiscalía en México, para poder atacar a un cáncer como lo es el crimen organizado por eso hoy está en una mesa muy difícil. La revisión del Tratado de Libre Comercio revisiones políticas que Morena ha hecho retroceder cuando hoy podíamos tener mejores condiciones”, dijo.

“Estamos hablando del futuro de las y los mexicanos en la Unión Americana, que no han sido incorporados en esta visión del tratado. Son historias de las y los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá y que también están preocupados por la seguridad y lo que ella conlleva para los tratados internacionales”, expresó.

Döring mencionó que “en la revisión del tratado de libre comercio es necesario que exista una cláusula democrática que, de comprobarse que uno de los Estados firmantes, como en este caso México, tiene vínculos con el crimen organizado, el tratado se disuelva. Hoy tendríamos que enfocarnos en empoderar a los millones de mexicanos que están en este lado y que el gobierno ha hecho a un lado”,

Y agregó que tratan a los migrantes “como si fueran de los 80 o de los 90 y no han entendido el perfil de la diáspora. En la revisión del T-MEC estamos pidiendo que se incorpore esta visión de la diáspora mexicana, que los siguientes 30 años se va a beneficiar de la movilidad estudiantil de los nuevos profesionales que se puedan capacitar y recibir capitales del extranjero siempre y cuando haya seguridad en territorio nacional”.

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LMCT