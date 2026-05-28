Recorta Banxico de 1.6 a 1.1% perspectiva de crecimiento

Derivado de una debilidad mayor a la que se esperaba durante el primer trimestre del año, el Banco de México (Banxico) redujo sus estimaciones de crecimiento económico del país para este año, al pasarla de 1.6 por ciento previsto anteriormente a 1.1 por ciento, lo que significó un recorte de 0.5 puntos porcentuales, mientras que para 2027 la elevó ligeramente de 2.0 a 2.1 por ciento.

Durante la presentación del Informe Trimestral Enero-Marzo 2026, la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que el intervalo de crecimiento económico para este año será de entre 0.5 por ciento y 1.7 por ciento, lo cual resulta, principalmente, de un “desempeño de la actividad económica en el primer trimestre, considerablemente más débil de lo anticipado”.

El Dato: La inflación general disminuyó al inicio de año en varias de las principales economías avanzadas, aunque a partir de marzo, repuntó por el alza de energéticos.

Rodríguez Ceja añadió que se espera que a partir del segundo trimestre, la economía retome una senda de crecimiento, por lo que para el próximo año estima un crecimiento puntual de 2.1 por ciento, similar al de 2.0 por ciento estimado anteriormente, siendo el intervalo entre 1.3 y 2.9 por ciento.

“El mayor detalle sobre nuestras proyecciones, esperamos que a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, en el resto del horizonte de pronóstico, este componente de la demanda presente una tendencia positiva”, destacó la gobernadora.

No obstante, Rodríguez Ceja sostuvo que la inversión se mantendría débil, al menos hasta la segunda mitad de este año, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y ante la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, explicó que las exportaciones mantendrían una moderada expansión en congruencia con la evolución prevista para la producción industrial en Estados Unidos y apoyadas en las ventas de bienes del sector tecnológico.

Respecto a la inflación, el órgano monetario sostuvo que el índice de precios se resiste a ceder con rapidez, registrando un repunte que llevó la tasa general anual a 4.13 por ciento en el primer trimestre de 2026, un incremento notable respecto al 3.69 por ciento observado al cierre del año pasado.

Dicho repunte estuvo impulsado por dos factores clave: el choque en los precios de productos agropecuarios (particularmente algunas verduras de alto consumo) y el impacto directo, aunque transitorio, de los ajustes fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entraron en vigor en enero para cigarros y bebidas azucaradas.

A pesar de que Banxico tuvo que elevar sus pronósticos inflacionarios para el segundo y tercer trimestre de este año, mantiene la confianza en que el indicador retomará una ruta descendente hasta alcanzar la meta del 3.0 por ciento a mediados de 2027.

Respecto al ciclo de recortes, la Junta de Gobierno de Banco de México anunció el fin de su ciclo de flexibilización monetaria tras aplicar dos últimos recortes de 25 puntos base en marzo y mayo, los cuales fijaron la tasa de referencia en 6.50 por ciento. En este sentido, advierte que mantendrá el costo del dinero en su nivel actual por un periodo prolongado y con ello se busca blindar a la economía nacional ante la ausencia de presiones por el lado de la demanda interna y asegurar un ajuste ordenado en los precios de los bienes y servicios.