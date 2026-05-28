Acuerdan impulso para obras

Derivado de la presión por acelerar los proyectos estratégicos en el país, Banco Multiva y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) concretaron una alianza para fortalecer el financiamiento al sector constructor, en un contexto marcado por el anuncio de 722 mil millones de pesos adicionales para obras de infraestructura en 2026.

Este acuerdo, señalaron en un comunicado, busca articular una relación más estrecha entre la banca y las más de 18 mil empresas afiliadas a la CMIC, con la intención de facilitar el acceso a esquemas de financiamiento especializados y acelerar el desarrollo de proyectos vinculados con movilidad, energía, agua y obra pública.

Bajo ese escenario, Multiva informó que actualmente mantiene en análisis operaciones por más de 52 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

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Luis de la Fuente, director general adjunto de Negocios Multiva, señaló que México mantiene condiciones favorables para atraer inversión, entre ellas su integración con Estados Unidos, mientras que Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, dijo que el sector requiere financiamiento más ágil y una visión conjunta.