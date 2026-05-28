SAT lleva atención a 15 estados del país

EL SERVICIO de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, llevará la atención a los contribuyentes en territorio nacional durante los últimos días de mayo, mediante el programa Oficina Móvil, el cual acercará servicios fiscales a comunidades de diversas regiones del país.

Los módulos ofrecerán trámites como inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de firma electrónica, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de brindar orientación fiscal, sin cita previa, de 9:00 a 17:00 horas el miércoles y jueves, y el viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Estas acciones se dan en colaboración con autoridades federales y locales, a fin de reforzar la atención presencial del SAT en todo el país y acercar servicios a poblaciones alejadas y rurales, a través de un trato digno y humano.

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El Tip: En Chihuahua, el SAT participará mediante una Oficina Móvil, el 29 de mayo en la zona centro de su capital.

Entre los estados a las que se brindarán atenciones está Michoacán, donde el organismo de recaudación tributaria tendrá presencia del 27 al 29 de mayo, como parte de las Ferias de Bienestar y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; en Puebla será instalada una Oficina Móvil que atenderá, del 29 al 31 de mayo, a las personas que asistan a la Feria de Afores Puebla 2026.

Para Baja California Sur las atenciones estarán enmarcadas en el Servicio Nacional de Empleo, donde el SAT instalará un punto de atención en el municipio de Comondú; para Hidalgo, como parte de las Rutas de la Transformación en el municipio de Ajacuba, serán el 28 de mayo.

Del 27 al 28 de mayo, en Sinaloa, se realizará Escala Mx, Incubadora de Negocios, en el municipio de Escuinapa, donde el SAT apoyará con la instalación de una Oficina Móvil; en Edomex, en el ayuntamiento de San Salvador Atenco, se instalará un módulo el 29 de mayo.

Dentro del municipio de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, el SAT ubicará un módulo el 29 de mayo, misma fecha para Sonora, donde brindará atención en el Ejido Mi Patria; para Colima, como parte de la Feria de Paz en Manzanillo, el SAT brindará servicios en una oficina itinerante, el 28 de mayo.