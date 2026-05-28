Sector inmobiliario busca invertir más de 18 mil 400 mdd

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunció que sus socios prevén destinar más de 18 mil 400 millones de dólares en proyectos a nivel nacional durante el próximo año, con una generación estimada de más de 397 mil empleos directos e indirectos.

Durante la clausura de Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2026, el presidente de la ADI, Bosco Quinzaños Oria, aseguró que el sector está listo para fortalecer la colaboración con las autoridades para impulsar proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano, particularmente en la Ciudad de México, donde la inversión proyectada supera los 4 mil 200 millones de dólares.

Ante la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, el dirigente empresarial afirmó que los desarrolladores inmobiliarios mantienen el compromiso de acompañar los planes de inversión y crecimiento económico de la capital, incluso con la posibilidad de duplicar el monto actualmente programado.

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“Estamos listos para ser parte de esa solución. Nuestros proyectos generan inversión, empleo y transformación urbana”, señaló Quinzaños Oria durante la clausura del encuentro, considerado uno de los principales foros del sector inmobiliario en América Latina.

El presidente de la ADI sostuvo que uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la Ciudad de México es la falta de vivienda, particularmente de vivienda asequible, por lo que llamó a impulsar políticas públicas que permitan ampliar la oferta habitacional y generar condiciones de mayor certidumbre para la inversión privada.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y empresas para acelerar proyectos de desarrollo urbano y atender la demanda de vivienda en la capital del país.

Durante su participación, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México mantendrá apertura al diálogo con el sector privado y reiteró que su administración buscará facilitar nuevas inversiones mediante reglas claras y procesos más ágiles.

“La Ciudad de México está abierta a la inversión, al diálogo y a la construcción de acuerdos. Queremos que el sector inmobiliario invierta, crezca y genere empleos”, afirmó la mandataria capitalina.

Por otra parte, especialistas del sector abordaron el papel de la infraestructura logística, energética e industrial como motor de competitividad ante el crecimiento de las cadenas de suministro y la llegada de nuevas inversiones vinculadas al nearshoring.