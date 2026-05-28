T-MEC: Revisión del tratado podría concluir tras elecciones en EU, prevé CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, sostuvo que sí hay certeza para la inversión porque el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa, pero resaltó que la próxima revisión que deberá iniciar el 1° de julio podría extenderse después de las elecciones intermedias del país vecino que se realizarán en noviembre de este año; además, sostuvo que en el aniversario de la entrada en vigor de acuerdo “habrá un anuncio de que vamos muy bien, pero hay temas que hacen falta”.

“La certeza para la inversión, para los empresarios, es que el tratado sigue. La expectativa es que después de las elecciones intermedias de Estados Unidos pudiera haber una fecha para que ya se llegue a un acuerdo. Si es así, pues se extenderá 16 años con revisiones cada seis, sino seguiremos con el tratado con revisiones anuales”.

El representante empresarial dijo que, incluso si se determina que se harán revisiones anuales también hay un área de oportunidad porque cuando se acordó el T-MEC no estaba sobre la mesa la Inteligencia Artificial y con reuniones cada año, entre los tres países miembros, se podrían incluir temáticas nuevas que tengan relación con la actividad comercial.

José Medina Mora Icaza ı Foto: larazondemexico

Medina Mora Icaza reiteró que, tras elecciones “se llegue ya a un acuerdo”; asimismo, sostuvo que hay un diálogo con las autoridades estadounidenses, y el hecho de que Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) no haya estado presente en la primera ronda bilateral formal, no significa que no participe.

“Hay mucho trabajo previo que seguimos en este diálogo y a veces hay circunstancias que hacen que algún miembro del equipo negociador no esté físicamente en las reuniones, pero eso no quiere decir que no estén participando”, indicó.

El diálogo se ha mantenido desde hace varios meses, simplemente esta semana inicia formalmente la revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, formalmente porque participan ya no nada más ejecutivos funcionarios públicos, sino también participan empresarios, participan legisladores.

Jamieson Greer, funcionario estadounidense. ı Foto: Especial.

Asimismo, añadió que con las rondas se están planteando distintas perspectivas, pero ánimo es de optimismo, e incluso en el primer día de reunión con la delegación de la USTR, ayer, los funcionarios de Estados Unidos “se manifestaron optimistas con respecto al tratado”.

“Ya están fijadas las fechas, por lo pronto, de las primeras tres reuniones: el 16, 17 de junio en Washington, la semana del 20 de julio nuevamente en México. El primero de julio habrá un anuncio de que vamos muy bien, pero que todavía hay temas que hacen falta. Estamos trabajando a detalle en dos temas fundamentales, el primero, son las reglas de origen y el segundo, son las cadenas de suministro”, puntualizó.

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LMCT