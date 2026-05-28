Marcelo Ebrard: México y EU fortalecerán relación económica tras reuniones bilaterales

A un día de que inició la primera ronda bilateral formal entre el Gobierno mexicano y el estadounidense rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, confió en que tras las conversaciones se fortalecerá la asociación económica de las dos naciones, dado que ambos son el principal socio comercial del otro.

Ayer por la noche, el titular de la SE dio la bienvenida, en una reunión privada, a la delegación estadounidense que llegó a México para la primera conversación formal rumbo a la próxima revisión del T-MEC que iniciará el 1° de julio.

En el evento, Ebrard Casaubón agradeció el liderazgo y la disposición al diálogo económico con México de Jeffrey Goettman, Representante Comercial Adjunto de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y Ronald Johnson, embajador estadounidense en México.

Gran inicio de la ronda de conversaciones con nuestros colegas de USTR : Jeffrey Goettman, Daniel Watson ( del lado izquierdo) y Daniel O’Brien ( del lado derecho) Bienvenidos !! pic.twitter.com/onzeSKffNH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

Por su parte, el embajador Ronald Johnson destacó, en una publicación de la red social X, que ayer ya se inició el diálogo de revisión del T-MEC con líderes del sector privado, autoridades mexicanas y representantes del Congreso de los Estados Unidos y aseguró que ambas naciones fortalecerán y modernizarán la relación económica “más grande la historia” para alcanzar la prosperidad y el bienestar de ambos países.

“Iniciamos el diálogo de revisión del TMEC con líderes del sector privado, del Gobierno de México y del Congreso de los Estados Unidos. Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación económica más grande de la historia para la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos y nuestro futuro compartido”.

Hoy, junto con el @USTradeRep adjunto, Jeff Goettman, y el secretario @m_ebrard, iniciamos el diálogo de revisión del TMEC con líderes del sector privado, del Gobierno de México y del Congreso de los Estados Unidos. Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación… pic.twitter.com/a6ZcYnxUAX — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 28, 2026

Asimismo, en la recepción participaron representantes del sector empresarial mexicano como José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y también, Oscar del Cueto, presidente de la American Chamber México (AmCham).

La delegación estadounidense también contó con altos funcionarios de la USTR, congresistas republicanos y demócratas y empresarios.

Con la presencia del embajador Ronald D. Johnson, dimos la bienvenida a la delegación estadounidense que participa en las conversaciones relativas a la revisión del TMEC. pic.twitter.com/nz69HJrRKJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 28, 2026

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LMCT