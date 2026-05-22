Acuerdo con la Unión Europea no contradice al TMEC, sostiene Sheinbaum

Al concretarse una renovación del tratado con la Unión Europea, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el convenio contradiga al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En conferencia de prensa posterior a la Cumbre, la mandataria mexicana recordó que este acuerdo data desde el año 2000 y que su objetivo es el de fortalecer a México, a Europa pero también terminará por beneficiar a la unión americana.

“Con Europa tenemos un Tratado, desde el año 2000. Así que no son contradictorios; al revés, fortalecen a México, y fortalecen a Europa, y fortalecen también a Estados Unidos. La fortaleza de lo que estamos firmando hoy, la actualización, la modernización del Tratado y del Acuerdo Global, tienen que ver con una visión de Prosperidad Compartida, de trabajo conjunto y de desarrollo conjunto”, dijo.

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Conferencia de prensa México–Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/iSUgLn9Upx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Recordó que, paralelamente, se mantienen los trabajos para la revisión del TMEC, dentro de lo cual la próxima semana se espera la visita del embajador comercial estadounidense, Jamison Greer, para iniciar las conversaciones formales.

“Como saben, estamos trabajando, negociando, hablando, platicando, dialogando en la revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos. De hecho, la próxima semana tenemos la presencia de la representación de Estados Unidos en México para fortalecer y dar inicio a las conversaciones formales relacionadas con la revisión del Tratado”, declaró.

En su mensaje, la Presidenta resaltó que México atraviesa uno de sus mejores momentos, en donde se conduce con dignidad y “confianza de que somos una nación que sabe quienes somos y hacia dónde vamos”.

Resaltó que la UE demuestra al mundo que la cooperación para el desarrollo es posible y que ha fijado un ejemplo ante el mundo sobre lo que es una integración económica, diálogo político y la búsqueda de bienestar.

Bienvenida Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y bienvenido António Costa, presidente del Consejo Europeo para la firma del Acuerdo Global Modernizado. pic.twitter.com/zVR5m0kNnM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Sostuvo que con la firma de los tres acuerdos no sólo se afianzó la relación comercial, sino que se consolida bajo el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro en común.

Destacó que México es un socio fundamental para Europa en materia energética, industria farmacéutica, agroindustria, ya que el país cuenta con “ventajas extraordinarias” como su ubicación geográfica, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la fuerza laboral joven y capacitada, pero “un pueblo creativo y trabajador”.

Hizo énfasis en que ante los tiempos complejos que se viven, se debe actuar con mayor cooperación, diálogo y una visión humanista.

“La prosperidad del futuro debe ser compartida o no será duradera. México está listo para seguir consolidándose como un puente entre regiones, culturas y economías; un país abierto al mundo, orgulloso de sus raíces y seguro de su destino. Somos una nación libre, democrática y profundamente humanista”, dijo.

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MSL