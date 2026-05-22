UE promete millonaria inversión en México tras firma de acuerdo modernizado

En el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado, la Unión Europea -integrada por 27 países- comprometió una inversión de cinco mil millones de euros al encontrar coincidencias con el Plan México impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la firma de tres acuerdos como parte de la cumbre entre ambas regiones, celebrada en Palacio Nacional, la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen señaló que la agenda de inversiones de México empata en sus objetivos con el proyecto propio, el Global Gateway con el que se inyecta capital en nuevos proyectos de generación de electricidad eólica y solar, así como de movilidad limpia.

Definió al acuerdo como “fantástico” por reforzar el antiguo tratado, pero que mantiene las prioridades en común, entre las cuales está la cooperación en derechos humanos, el multilateralismo, la paz y estabilidad mundial, así como la justicia, el empoderamiento de las personas y el apego al Acuerdo de París para la protección del planeta, con lo cual remarcó que eso hace a su región un socio fiable.

“Miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos, lo cual me lleva a nuestros compromisos comerciales. El objetivo aquí es muy sencillo, queremos crear más empleos y más valor a ambos lados del Atlántico”, dijo.

Bienvenida Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y bienvenido António Costa, presidente del Consejo Europeo para la firma del Acuerdo Global Modernizado. pic.twitter.com/zVR5m0kNnM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Aseguró que el acuerdo beneficiará a los productores mexicanos al promoverse prácticas sostenibles, pero además porque el mercado europeo de productos agroalimentarios es amplio y con la eliminación de los aranceles les llevará a ahorrar hasta cien millones de euros al año a los exportadores.

Mientras que para Europa será mucho más fácil invertir y competir por contratos públicos en México.

Al hablar de que el acuerdo también cubre 568 denominaciones geográficas, sostuvo que la renovación del mismo “nos da grandes alas para volar muy alto”.

Destacó que la agenda global es dinámica y está destinada a evolucionar, sobre todo al incluirse rubros que antes no estaban contemplados en materia de energía, sanidad y digital.

Tras compartir que en su visita a México convivió con mujeres indígenas, subrayó que la responsabilidad es escucharlas, acompañarlas y ayudarlas, al coincidir en que la agenda también comprende compromisos con la igualdad de género.

Von der Leyen consideró que el encuentro permitirá abordar problemas como la seguridad y la migración de una manera más amplia y, sobre todo, reforzar la cooperación para combatir las causas fundamentales.

Tras extender un reconocimiento por el refugio que México dio a exiliados europeos, la presidenta de la UE comentó que la relación se ha mantenido viva y dinámica. Con motivos del Mundial, subrayó que los aficionados europeos esperan con interés la justa deportiva de la que México es coanfitrión.

El Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, destacó a Sheinbaum por su liderazgo para sacar adelante la Cumbre tras una década sin que ocurrieran encuentros de máximo nivel, que llevó a que en esta ocasión se concluyera el reencuentro con una carga de “buenas noticias”.

En un contexto de adversidades internacionales y los conflictos geopolíticos que se enfrentan, consideró que esto resalta la importancia de la asociación de las dos regiones bajo condiciones de comercio justo, prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas.

“Con nuestro acuerdo global modernizado, estamos mejor preparados para afrontar juntos los desafíos de nuestro tiempo, y nos vamos a permitir a profundizar nuestro diálogo político y la cooperación en áreas clave para nuestros ciudadanos, como son la seguridad, el medio ambiente, la transición verde y digital, la innovación y la defensa de los derechos humanos”, externó.

Otro elemento que destacó fue la colaboración contra el crimen organizado, en la cual sostuvo que la UE “apoya los grandes esfuerzos del gobierno mexicano en lo que su gobierno está alcanzando, y que debe hacerse siempre respetando la soberanía y la integridad territorial de los estados en el marco del estado de derecho”.

Aseguró que se comparte el compromiso por preservar un orden mundial basado en el derecho internacional y el multilateralismo y dijo coincidir en que es necesario contar con una ONU fuerte y eficaz.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

En ese marco, sugirió impulsar una reforma para defender las Naciones Unidas “para nunca dejar que sean reemplazadas por el vacío del caos internacional”, dijo.

En su mensaje subrayó que con este acuerdo se afirma que la UE es un “socio confiable” con el que México podrá construir una economía más fuerte, diversificada y sostenible.

“La Unión Europea seguirá reclamando el respeto al derecho internacional en todos los lugares y por igual. Valoramos el papel de México como socio constructivo en estos esfuerzos. En definitiva, amigos y amigas, hoy salimos de aquí con la satisfacción del deber cumplido”, sostuvo.

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MSL