‘Tenemos todos los argumentos técnicos’: Semarnat cancela definitivamente Perfect Day

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, sostuvo que la cancelación del proyecto Perfect Day, en Mahahual, Quintana Roo, está cancelada en su totalidad y aseguró que se tienen los elementos técnicos para sostener tal determinación.

En entrevista desde Palacio Nacional, funcionaria Federal explicó que el plan se componía de tres proyectos interconectados en donde uno consistía en el parque acuático que operaría con trajineras en lagunas y albercas, pero tras realizarse una revisión se encontraron riesgos por la distancia que no guardaban de los manglares y arrecifes.

“Nuestros argumentos fueron eminentemente técnicos y jurídicos, con base en la ley que nos que nos acoge a nosotros. Revisamos las manifestaciones de impacto ambiental a detalle y vimos que había problemas; por ejemplo, que no cumplían la norma relacionada con la distancia que se debe guardar entre las obras y los manglares”, declaró.

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Otro de los proyectos comprendía un club de playa en la costa y el último consistía en la construcción total de un muelle.

🛝La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Barcena, indicó que los proyectos de inversión como Perfect Day en Mahahual deben pasar la evaluación ambiental antes de anunciarse, es decir que no descarta la posibilidad de que se concrete. pic.twitter.com/iItr1xHkc5 — Pulso Diario Digital (@pulsodiariodig) May 22, 2026

Aseguró que los tres planes representaban una afectación elevada a la cual se sumaba una intrusión salina con impacto de balance hidrológico de la región.

“Había realmente un impacto ambiental muy fuerte, y también en relación a la flora y a la fauna del lugar”, aseguró.

Explicó que la empresa decidió desistirse del primer proyecto y los otros dos fueron desechados por lo que su cancelación es definitiva y total.

Seguro que se cuenta con una amplia lista de otros proyectos que tienen que ser sometidos a revisión por parte de la dependencia y subrayó que toda inversión que se tiene planeada para el país debe atravesar por análisis de impacto ambiental.

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MSL