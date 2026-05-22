SEP anuncia la reubicación de 2 escuelas cercanas a refinería de Dos Bocas, en Tabasco

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la reubicación del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abias Domínguez Alejandro”, escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En una reunión entre Mario Delgado y padres de familia, se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales, hasta la conclusión de las nuevas escuelas, que se prevé sea en 6 meses.

La SEP señaló que la nueva edificación de las dos escuelas será en un mismo predio, una vez que la comunidad escolar apruebe el anteproyecto que será presentado a más tardar el 5 de junio.

Agregó que este anuncio favorece a más de 400 alumnas y alumnos, cuyos padres se quejaban de la cercanía con refinería Dos Bocas ante un posible incidente.

Se construirán 2 escuelas en un mismo predio

Detalló que el predio en que se serán construidas ambas escuelas debe ser donado por el municipio y las instalaciones deberán contar con servicios básicos.

Refinería Dos Bocas. ı Foto: larazondemexico

En un comunicado, la SEP aseguró que la construcción de las nuevas instalaciones educativas será vigilada por una comisión de seguimiento, la cual estará integrada por madres, padres y familias. En el proyecto participó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Se integrará una comisión de seguimiento de las obras, conformada por madres y padres de familia, así como por representantes de la SEP, autoridades educativas estatales y municipales, y de Pemex”, señaló la dependencia.

Finalmente, el titular de la SEP, Mario Delgaado, destacó que estos acuerdos se toman para garantizar el derecho a la salud y a la educación de niñas y niños.

Asimismo, agradeció al gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, y a Petróleos Mexicanos por su compromiso y responsabilidad social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR