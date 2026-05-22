SEP anuncia la reubicación de 2 escuelas cercanas a refinería de Dos Bocas, en Tabasco

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la reubicación del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abias Domínguez Alejandro”, escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
En una reunión entre Mario Delgado y padres de familia, se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales, hasta la conclusión de las nuevas escuelas, que se prevé sea en 6 meses.
La SEP señaló que la nueva edificación de las dos escuelas será en un mismo predio, una vez que la comunidad escolar apruebe el anteproyecto que será presentado a más tardar el 5 de junio.
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Agregó que este anuncio favorece a más de 400 alumnas y alumnos, cuyos padres se quejaban de la cercanía con refinería Dos Bocas ante un posible incidente.
Se construirán 2 escuelas en un mismo predio
Detalló que el predio en que se serán construidas ambas escuelas debe ser donado por el municipio y las instalaciones deberán contar con servicios básicos.
En un comunicado, la SEP aseguró que la construcción de las nuevas instalaciones educativas será vigilada por una comisión de seguimiento, la cual estará integrada por madres, padres y familias. En el proyecto participó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
“Se integrará una comisión de seguimiento de las obras, conformada por madres y padres de familia, así como por representantes de la SEP, autoridades educativas estatales y municipales, y de Pemex”, señaló la dependencia.
Finalmente, el titular de la SEP, Mario Delgaado, destacó que estos acuerdos se toman para garantizar el derecho a la salud y a la educación de niñas y niños.
Asimismo, agradeció al gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, y a Petróleos Mexicanos por su compromiso y responsabilidad social.
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JVR