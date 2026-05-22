Instalan coordinación de paz en Guerrero; Segob promete atención integral en Chilapa

La Secretaría de Gobernación instaló este viernes la Coordinación para la Construcción de Paz en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Chilapa, donde además tomó protesta a 10 nuevos comisarios municipales que fungirán como enlace directo entre sus comunidades y los tres órdenes de gobierno.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, encabezó la sesión e indicó que la presencia federal en la zona responde al compromiso asumido previamente por la secretaria Rosa Icela Rodríguez ante las familias de la región.

“Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, acudieron a la zona para poner en marcha una mesa de diálogo y dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango”, precisó.

Inicia la Mesa de Diálogo por la Paz para dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango, en cumplimiento al acuerdo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. pic.twitter.com/zDsoMREALa — Jorge Zamora Tellez ESTUDIO (@Jorge_ZamoraT) May 22, 2026

En el encuentro, Yáñez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez, coincidieron en la necesidad de mantener “un diálogo franco, directo y permanente con las comunidades”, y reportaron avances en la construcción de acuerdos orientados a resolver planteamientos sociales y de infraestructura para reconstruir el tejido social en la zona.

Previo a la mesa de diálogo, se tomó protesta a los nuevos comisarios de las localidades de Acahuehuetlán, Mexcaltepec 1, Tula, Coatzingo, Alcozacán, San Jerónimo Palantla, Xochitempa, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Zacapexco.

En la instalación participaron la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso.

Asimismo, estuvieron presentes el general de división José Roberto Flores de Montes de Oca, comandante de la IX Región Militar; el general de brigada Juan Ignacio Hernández Velasco, comandante de la 35ª Zona Militar; el general brigadier Oscar García Ponce de León, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el fiscal general local, Jesús Zipacná Torres Ojeda; la fiscal federal en Guerrero, Neyra Salgado Miranda; y el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna.

El gobierno federal subrayó que la paz en la región “se construye con justicia social, diálogo social y una coordinación estrecha con las autoridades locales, poniendo siempre en el centro el bienestar de la ciudadanía”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL