‘Gobiernos del PAN demuestran que sí se puede dar resultados desde lo local’, afirma Jorge Romero.

En el marco de la Plenaria Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas (ANAC), celebrada en Morelia, Michoacán, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que los gobiernos municipales de Acción Nacional están demostrando que sí es posible dar resultados, mejorar la calidad de vida de las familias y construir gobiernos cercanos a la ciudadanía.

Acompañado por alcaldes y alcaldesas panistas de todo el país, el dirigente nacional destacó que este encuentro tiene como objetivo compartir experiencias exitosas de gobierno, fortalecer el trabajo coordinado entre municipios y consolidar modelos de gestión que respondan a los problemas reales de la gente.

“Para Acción Nacional no hay nada por encima de dar resultados, gobernar bien y construir el bien común que México necesita”, sostuvo.

Romero Herrera señaló que, frente a un contexto nacional marcado por violencia, centralismo y malos resultados del gobierno federal, los municipios gobernados por el PAN se han convertido en referentes de cercanía ciudadana, servicios públicos y seguridad.

Terminamos una gran jornada en Morelia junto a las y los alcaldes de @AccionNacional.



Hoy reafirmamos que cuando hay trabajo en equipo, cercanía con la gente y amor por México, sí se pueden dar resultados y construir mejores gobiernos para las familias mexicanas. 🙌🏻



Seguiremos… pic.twitter.com/8aOCYW2QdN — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2026

Asimismo, reiteró que Acción Nacional no respaldará a ninguna persona que haya cometido delitos, sin importar siglas o cargos públicos.

“Siglados por el color que sea, si se les comprueba un acto delictivo que paguen”, enfatizó.

Por su parte, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo y coordinador nacional de la ANAC, afirmó que en Acción Nacional se reconoce al municipalismo como una vía para dar mejores resultados y servir mejor a la ciudadanía.

“No al centralismo. Sí al poder con la gente, que es desde lo local”, expresó.

En tanto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, destacó que la plenaria permitirá compartir buenas prácticas entre gobiernos locales para implementar soluciones exitosas en distintos municipios del país.

“Tendremos una jornada muy intensa intercambiando buenas prácticas de gobierno, aprendiendo de otros municipios y compartiendo lo que se ha hecho bien”, concluyó.

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JVR