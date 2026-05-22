Rumbo al 2027

Saúl Monreal descarta competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas

Saúl Monreal agradeció a las personas que lo apoyaron para poder contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

Saúl Monreal descarta competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.
Saúl Monreal descarta competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

El legislador de Morena, Saúl Monreal, descartó competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas de cara a las elecciones 2027, después de una reunión con Ariadna Montiel, líder del partido guinda.

Agregó que la determinación ocurrió ante la solicitud de la líder morenista, quien destacó su capacidad e importancia en el trabajo de territorio.

Saúl Monreal agradeció a las personas que lo apoyaron para poder contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

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