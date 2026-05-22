Saúl Monreal descarta competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

El legislador de Morena, Saúl Monreal, descartó competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas de cara a las elecciones 2027, después de una reunión con Ariadna Montiel, líder del partido guinda.

Agregó que la determinación ocurrió ante la solicitud de la líder morenista, quien destacó su capacidad e importancia en el trabajo de territorio.

Saúl Monreal agradeció a las personas que lo apoyaron para poder contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

TE RECOMENDAMOS: Detenido en CDMX Detienen en el AICM a líder transportista de Cuautla vinculado al Cártel de Sinaloa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR