Muere en pleno Mundial Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que enfrentó a México en la inauguración

El sudafricano Jayden Adams conduce el balón en el juego ante México en la inauguración del Mundial 2026.

El mediocampista internacional sudafricano Jayden Adams, quien disputó los tres partidos de la fase de grupos de su selección en el Mundial 2026, entre ellos el de la inauguración contra México, falleció, informó este sábado el Ministerio de Deportes del país africano, que no reveló la causa de la muerte.

Jayden Adams, de 25 años, fue titular en los partidos del Grupo A contra México y la República Checa, y salió desde el banquillo en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que le valió a su selección su primera clasificación para dieciseisavos de final, donde cayó derrotada ante Canadá.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Sindicato de Futbololistas de Sudáfrica lamente deceso de Adams

El mediocampista jugaba en el Mamelodi Sundowns de Pretoria, al que ayudó a conquistar el título de la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-2026.

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“El futbol sudafricano ha perdido a un jugador con mucho talento, a un orgulloso servidor de este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer”, dijo en un comunicado el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica, organismo oficial que representa a los jugadores del país.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias. “Nuestro país llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer desde que era una promesa de la cantera hasta convertirse en internacional de la selección Bafana Bafana”, dijo en un comunicado.

Jayden Adams debutó como seleccionado de Sudáfrica contra Mozambique en 2022 y disputó 13 partidos internacionales, en los que marcó dos goles, ambos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

EVG