El Mundial 2026 ya tiene semifinalistas: fechas, horarios y los cruces que definirán a los finalistas

La Copa del Mundo ya conoce a sus primeros semifinalistas y el camino hacia la gran Final comienza a tomar forma.

El Mundial 2026 ya entró en su etapa definitiva. Después de unos intensos cuartos de final, la Copa del Mundo ya conoce el primer enfrentamiento de las semifinales, mientras la última llave todavía espera a sus clasificados.

La edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones y tres países anfitriones, está cada vez más cerca de conocer a los dos equipos que disputarán el título más importante del futbol internacional.

Francia y España protagonizan el primer duelo rumbo a la Final

La primera semifinal del Mundial 2026 enfrentará a dos de las selecciones que han mostrado mayor solidez a lo largo del torneo.

Francia selló su clasificación tras vencer 2-0 a Marruecos, encuentro en el que Kylian Mbappé volvió a marcar y alcanzó una nueva marca histórica en la Copa del Mundo.

Por su parte, España superó con autoridad a Bélgica gracias a las anotaciones de Fabián Ruiz y Mikel Merino, confirmando su candidatura al título.

El duelo entre franceses y españoles se disputará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios principales del Mundial.

Así quedaron las semifinales del Mundial 2026

Hasta el momento, estas son las selecciones que siguen con vida en la lucha por conquistar la Copa del Mundo:

Francia

España

Noruega o Inglaterra

Argentina o Suiza

Partidos de semifinales

Martes 14 de julio

Francia vs España

13:00 horas (Centro de México)

Miércoles 15 de julio

Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza

13:00 horas (Centro de México)

Francia buscará disputar su tercera Final mundialista consecutiva, mientras que España intentará regresar al partido por el campeonato después de varios años de ausencia.

Por el otro lado del cuadro, las selecciones de Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza continúan peleando por el último boleto disponible para instalarse en la gran Final del Mundial 2026.

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