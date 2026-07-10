André-Pierre Gignac visita el vestidor de Francia y se lleva un tremendo regalo por parte de Kylian Mbappé (VIDEO)

Francia logró su pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Marruecos 2-0 en el Estadio Boston y, tras el encuentro, André-Pierre Gignac apareció en el vestidor de Les Bleus para celebrar con ellos que están a una victoria de llegar a una tercera final de Copa del Mundo consecutiva.

El delantero francés se encontró con Kylian Mbappé y tuvieron una pequeña plática, además de ser entrevistado por la Selección de Francia, y comentó que le “encanta este equipo; compartimos la misma pasión por los goles”. Previo al arranque del cotejo, Gignac también estuvo en el túnel para saludar a sus compatriotas antes de que salieran al campo de juego.

"𝙅'𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚, 𝙞𝙡 𝙮 𝙖 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙥𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙢𝙤𝙩𝙨 !" 🫶 @10APG



André-Pierre Gignac est venu féliciter les Bleus dans le vestiaire après la victoire 2-0 face au Maroc ! pic.twitter.com/AxsbgFGVF2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

El regalo de Kylian Mbappé para André-Pierre Ginac que todo aficionado quiere

Durante su visita al vestidor de la selección de Francia, André-Pierre Gignac se encontró con viejos conocidos con los que alguna vez compartió la cancha para disputar partidos amistosos o torneos internacionales.

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Kylian Mbappé no dudó en pedir una playera a los utileros para regalársela al exariete de los Tigres, además de que le puso un mensaje en la playera y terminó autografiándola para que sea un recuerdo en las vitrinas de Gignac.

A pesar de ser francés, André-Pierre Gignac ha declarado que él ya es un mexicano más y es reconocido en nuestro país por su desempeño con los Tigres. El Bomboro es considerado uno de los mejores jugadores extranjeros que ha participado en el futbol azteca.

¡Saludo entre grandes! 🤝😮‍💨



Mbappé y Gignac se vieron previo al Francia vs Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ 😌#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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André-Pierre Gignac se despidió de los Tigres tras 11 años

André-Píerre Gignac quedará para la historia de los Tigres por sus actuaciones y los títulos que le dio a la institución; sin embargo, en su última temporada no pudo levantar ningún título, aunque disputó la final de la Concacaf Champions Cup.

Aún no se conoce con certeza el futuro del Bomboro, si firmará contrato con algún otro equipo o tomará la decisión de retirarse del futbol profesional.

La edad puede ser un factor para que André-Pierre Gignac ya no regrese a las canchas, pero en su última campaña con los universitarios demostró que aún tiene calidad para dar en el terreno de juego.

DCO