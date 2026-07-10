Jannik Sinner derrota a Novak Djokovic y va por el bicampeonato de Wimbledon

Jannik Sinner mostró un gran tenis en la cancha principal de Wimbledon para meterse a la final del torneo tras vencer a Novak Djokovic por parciales de 6-4, 6-4, 6-4. El tenista italiano nunca perdió la concentración en el encuentro y con sus saques logró hacerle daño al serbio.

Con este resultado, El Zorro peleará por conseguir el bicampeonato en el pasto sagrado del All England Club y será un poco más sencillo que el año pasado al no tener enfrente a su clásico rival y el que siempre lo pone en predicamento, Carlos Alcaraz.

Spectacular. 👏



Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

El número uno del mundo se impuso ante una de las leyendas del tenis gracias a su juventud, aunque la pelea ante Nole no fue sencilla para el italiano, ya que en el arranque de cada set lograba mantenerse al margen en el marcador, pero los quiebres de Sinner complicaron el panorama para el serbio.

En momentos del encuentro, el actual campeón de Wimbledon llevó a Novak Djokovic al máximo esfuerzo dentro de la cancha, corriendo de un lado a otro y estirándose lo más que podía para intentar conectar la pelota.

Durante el compromiso, un aficionado le gritó a Nole: “Le puedes ganar”, a lo que el tenista respondió: “Tal vez hace 10 años”, pues se notó que los años de diferencia entre los dos tenistas eran notorios durante el juego.