Jannik Sinner sufrió terrible caída en Wimbledon que casi lo deja fuera del Grand Slam en Inglaterra

Jannik Sinner inició su camino en Wimbledon en busca de ser bicampeón del tercer Grand Slam del año; sin embargo, el tenista italiano sufrió una terrible caída durante el tercer set del encuentro que preocupó a toda la afición asistente, ya que se le dobló la pierna izquierda y parecía que era una lesión mayor.

‘El Zorro’ logró seguir en la partida y al final se llevó la victoria para clasificar a la siguiente fase. No todo fue color de rosas para Jannik Sinner, ya que durante el encuentro su tenis comenzó a mancharse de rojo, que era sangre, y al final del partido la raqueta explicó que no fue nada grave, solo una uña rota.

“Estoy bien. Solo parece mucho peor de lo que es... Es solo una uña”, expresó el tenista.

😲 La TERRIBLE CAÍDA de Jannik Sinner en Wimbledon.pic.twitter.com/61NR5adD0W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 29, 2026

Jannik Sinner derrotó a Miomir Kecmanovic en la Ronda de 128 tenistas

El campeón defensor Jannik Sinner tuvo que remontar dos veces tras perder un set y recuperar la compostura después de una preocupante caída sobre el césped para vencer en cinco sets a Miomir Kecmanovic en la primera ronda de Wimbledon.

Un mes después de su colapso en el Abierto de Francia, el número uno Sinner logró una victoria 4 -6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3 que duró 3 horas y 30 minutos en el partido inaugural honorífico en la Pista Central reservado para el campeón de individuales masculinos del año pasado.

Jannik Sinner no había disputado un partido oficial desde que tuvo problemas de mareos durante una ola de calor en Roland Garros, cuando perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo después de estar a un juego de concluir su partido de segunda ronda en sets corridos.

Jannik Sinner busca el bicampeonato en el pasto sagrado

Sinner es el gran favorito para repetir como campeón de Wimbledon, ya que su principal rival Carlos Alcaraz, a quien venció en la final del año pasado, se perderá el torneo debido a una lesión en la muñeca derecha.

Sinner sintió la presión por los honores reservados para el campeón defensor.

“Fue una sensación muy, muy diferente”, dijo. “Hay muchos nervios cuando bajas las escaleras detrás de la cancha. También mentalmente, sabiendo que es una cancha tan prestigiosa y tan histórica”.

DCO