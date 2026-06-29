México vs Ecuador: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México se mide a Ecuador en 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

La Selección Nacional de México sigue su camino en la Copa del Mundo 2026, enfrentando a Ecuador en los dieciseisavos de final, partido de matar o morir en la cancha del Estadio Azteca y en donde los pupilos de Javier Aguirre buscarán sacar ventaja de la localía.

El Tricolor avanzó de la fase de grupos como líder, invicto y dejando su portería en cero, la mejor actuación de una escuadra mexicana en una primera ronda de un Mundial y que ahora deben enfrentar a un duro equipo como la Tri.

Un entrenamiento más completado. ✅



Seguimos trabajando de cara a nuestro compromiso en dieciseisavos. 💪

¡Vamos que esto sigue! 🔥#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ISnyPcWG8g — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 29, 2026

¿Dónde ver el México vs Ecuador, dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, inicia este martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX.

Día: martes 30 de junio

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX

México vs Ecuador, una rivalidad con historia

México y Ecuador se han enfrentado varias veces en la historia ,pero en la Copa del Mundo sólo tienen un antecedente; en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, en donde el conjunto azteca se impuso por marcador de 2-1 con goles de Gerardo Torrado y Jared Borgetti.

Ese choque hace 24 años pone la balanza en favor de la selección azteca, al menos en duelos mundialistas, pero en términos generales son encuentros muy peleados y parejos.

El último partido en donde jugaron fue un cotejo amistoso, justamente de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se realizó en el Estadio Guadalajara, con un empate 1-1 el 14 de octubre del 2025.

3️⃣ victorias, 6️⃣ goles a favor y 0️⃣ en contra. 🔥



Que esta gran Fase de Grupos nos fortalezca para ir con todo en los 16vos de Final. 🤜🏼🤛🏼#SomosMéxico pic.twitter.com/9cRHUb8iSq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2026

El posible 11 de México vs Ecuador

Para este duelo Javier Aguirre contará con sus 26 jugadores para poner el mejor 11 inicial posible, que tendría cambios con respecto a su último partido de la ronda de grupos ante Chequia.

En el arco saldría Raúl Rangel. La defensa tendría a Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. En el mediocampo vienen las modificaciones con el regreso de Erik Lira, Gilberto Mora va de arranque y Álvaro Fidalgo vuelve al cuatro titular.

En el ataque el ‘9′ ya no será Guillermo Martínez, pues regresa Raúl Alonso Jiménez, acompañado por Julián Quiñones (el goleador de México en la Copa del Mundo 2026 con dos dianas) y por Roberto Alvarado.

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