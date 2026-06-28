México vs Ecuador: Filtran el 11 inicial de Javier Aguirre para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol contra Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026.

Javier Aguirre ya tendría definido el 11 inicial de México para el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Ecuador, a celebrarse el 30 de junio en el Estadio Azteca, juego en el que el Vasco pondría prácticamente la misma alineación del partido inaugural ante Sudáfrica, con solamente un cambio.

De acuerdo con información de TUDN, Gilberto Mora saldría nuevamente de inicio, como contra Chequia en el cierre de la fase de grupos, y sería el único rostro distinto al del triunfo sobre los Bafana Bafana, en lugar de Brian Gutiérrez. El ataque estaría de nuevo conformado por Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

🇲🇽 SELECCIÓN 🇲🇽



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Las dudas del Vasco:

• Edson o Montes

• Mora o Brian



¿Ustedes qué dicen? ¿Quién falta y quién sobra?



Los leo… 👀 pic.twitter.com/CVaf4grWAe — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 26, 2026

Johan Vásquez volvería a la central junto con César Montes para el cotejo entre México y Ecuador, por lo que Edson Álvarez estaría en el banquillo de suplentes por primera vez desde el juego de inauguración del Mundial 2026.

Este sería el 11 inicial de México contra Ecuador

Portero : Raúl Rangel

Defensas : Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

Ecuador viene a México por primera vez en el Mundial 2026

Ecuador jugará en México por primera vez en el transcurso del Mundial 2026, pues sus tres compromisos de la primera fase los disputó en Estados Unidos.

La selección sudamericana tuvo actividad en Kansas City, Filadelfia y Nueva York para sus cotejos del Grupo E, en el que terminó tercero con una cosecha de cuatro unidades luego de caer ante Costa de Marfil (0-1), empatar con Curazao (0-0) y vencer a Alemania (2-1).

¡Ustedes nunca fallan, Incondicionales! 🫶🏻🥹



Su aliento nos fortalece y nos recuerda por quién luchamos en cada partido.

¡Sigamos unidos, porque el siguiente reto lo enfrentamos juntos! 👊🏻🇲🇽🔥#SomosMéxico pic.twitter.com/qVnELMPtrW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 28, 2026

Al clasificar como una de las mejores terceras, a Ecuador le tocó viajar a la Ciudad de México para enfrentar a la Selección Mexicana en dieciseisavos de final en choque a desarrollarse en el Estadio Azteca.

Ecuador, tercera prueba de México en el Estadio Azteca en el Mundial 2026

Al terminar líder del Grupo A, la Selección Mexicana aseguró jugar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, donde afrontó dos de sus duelos de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso 2-0 a Sudáfrica y 3-0 a Chequia en el Coloso de Santa Úrsula en la primera ronda del certamen tripartita.

Si México derrota a Ecuador, también jugará los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, donde se mediría ante el ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

EVG