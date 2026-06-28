Ecuador enciende la previa ante México con mensaje que desató la polémica en el Mundial 2026

La rivalidad entre México y Ecuador comenzó antes de que rodara el balón. Apenas se confirmó el enfrentamiento entre ambas selecciones en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la cuenta oficial de la selección ecuatoriana publicó un mensaje que rápidamente generó polémica entre los aficionados: “¡Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos! Locales donde sea”.

La publicación apareció minutos después de que Ecuador sellara su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo tras vencer 2-1 a Alemania. Ese resultado cambió por completo el panorama del cuadro final y convirtió a la Tricolor en el próximo rival del conjunto dirigido por Javier Aguirre, dejando atrás los pronósticos que apuntaban a un posible cruce entre México y Escocia.

“Locales donde sea” desata reacciones en redes sociales

El mensaje de Ecuador no tardó en hacerse viral. Mientras miles de aficionados ecuatorianos respaldaron la frase como una muestra de confianza y del apoyo que esperan recibir de su comunidad en territorio mexicano, numerosos seguidores mexicanos respondieron recordando que el partido se disputará en el Estadio Ciudad de México, la casa histórica de la selección nacional y uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Las respuestas inundaron las redes sociales con comentarios que defendían la localía mexicana, recordando que más de 80 mil aficionados vestirán de verde las tribunas para impulsar al equipo anfitrión en busca del boleto a los octavos de final.

México llega como favorito al duelo de dieciseisavos

Más allá de la polémica en redes sociales, México afronta la serie con argumentos futbolísticos para ilusionar a su afición. El Tricolor cerró la fase de grupos con paso perfecto, al sumar tres victorias en tres partidos, marcar seis goles y mantener su portería invicta, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Ecuador, por su parte, llega fortalecido tras sorprender a Alemania y demostrar que puede competir frente a selecciones de primer nivel. Con futbolistas consolidados en ligas europeas y un funcionamiento colectivo que ha ido de menos a más, los sudamericanos buscarná dar uno de los grandes golpes del Mundial.

El choque promete ser uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final. Mientras México intentará hacer valer su condición de anfitrión y el respaldo de su afición, Ecuador ya dejó claro que no se siente visitante y que piensa pelear por el pase a la siguiente ronda desde el primer minuto.

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