Países Bajos vs. Marruecos: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

El ganador enfrentará a Sudáfrica o Canadá en los octavos de final.

Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que reúne a dos selecciones que terminaron invictas la fase de grupos; el encuentro se disputará en el Estadio Monterrey.

La ronda de eliminación directa pone frente a frente a dos equipos que dejaron buenas sensaciones en la primera fase. La Oranje terminó como líder del Grupo F con siete puntos después de empatar con Japón y vencer a Suecia y Túnez, mientras que Marruecos también sumó siete unidades, aunque finalizó segundo del Grupo C por diferencia de goles tras igualar con Brasil y derrotar a Escocia y Haití.

El equipo dirigido por Ronald Koeman llega como uno de los candidatos para avanzar gracias a la solidez mostrada durante el torneo. Del otro lado estará una selección marroquí que quiere volver a demostrar que puede competir frente a las grandes potencias, luego de la histórica campaña que protagonizó en Qatar 2022 y que ahora busca repetir en Norteamérica.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Marruecos?

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026.

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Monterrey.

Transmisión: ViX Premium.

Posibles alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Oumar Diop, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; e Ismael Saibari. DT: Walid Regragui.

Un antecedente que favorece a Países Bajos

Será apenas la segunda ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo. El único antecedente se remonta al 29 de junio de 1994, cuando Países Bajos derrotó 2-1 a Marruecos en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos gracias a las anotaciones de Dennis Bergkamp y Bryan Roy.

Además, los neerlandeses mantienen un historial favorable frente a selecciones africanas en Mundiales, donde permanecen invictos, mientras que Marruecos intentará romper esa estadística y volver a instalarse entre los mejores equipos del torneo.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Sudáfrica y Canadá, en otro paso rumbo al sueño de conquistar la Copa del Mundo 2026.

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