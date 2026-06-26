Cabo Verde desata una fiesta histórica: así celebró su inédita clasificación en el Mundial 2026 (VIDEO)

Miles de seguidores celebraron en las calles la clasificación del conjunto africano, que enfrentará a Argentina en dieciseisavos.

La historia de Cabo Verde en el Mundial 2026 sigue sumando capítulos inolvidables. Después de conseguir una clasificación histórica a los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo, miles de aficionados salieron a las calles para celebrar un logro que ya forma parte de la historia del futbol del país africano.

El empate sin goles frente a Arabia Saudita, combinado con la derrota de Uruguay ante España, permitió que el conjunto dirigido por Bubista avanzara como segundo lugar del Grupo H.

Horas después del silbatazo final, la emoción se trasladó a las calles, donde la fiesta se extendió hasta la madrugada entre bengalas, banderas y cánticos que reflejaron el orgullo de toda una nación.

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La madrugada de Cabo Verde fue una auténtica fiesta

Las imágenes del festejo muestran a decenas de aficionados reunidos en las calles mientras el humo rojo de las bengalas cubría el ambiente. Entre la multitud sobresalían banderas de Cabo Verde ondeando sin descanso, bufandas y cientos de teléfonos celulares captando un momento que quedará para siempre en la memoria del país.

Los seguidores cantaban al unísono el tradicional “¡Olé, olé, olé”, mientras los aplausos, silbidos y gritos de celebración acompañaban una de las noches más importantes en la historia del deporte caboverdiano. El ambiente reflejaba la magnitud de una clasificación que pocos imaginaban antes del inicio del torneo.

Una revelación que ahora desafiará a Argentina

Cabo Verde llegó al Mundial como una de las selecciones más modestas del certamen y terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. En su debut absoluto en una Copa del Mundo consiguió empatar con España (0-0), igualó 2-2 frente a Uruguay y cerró la primera ronda con otro 0-0 contra Arabia Saudita.

Con esos tres empates terminó invicto y selló una clasificación histórica, convirtiéndose en una de las pocas selecciones que avanzan de ronda sin ganar un solo partido, aunque con el mérito adicional de lograrlo en su primera participación mundialista.

Ahora el reto será todavía mayor. El próximo 3 de julio, en el Estadio Miami, Cabo Verde enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final. El campeón del mundo parte como favorito, pero el conjunto africano ya demostró que sabe competir ante cualquier rival y que su sueño está lejos de terminar.

Lo que comenzó como una participación histórica ya se transformó en una de las historias más entrañables del Mundial 2026. Mientras Argentina prepara un nuevo desafío rumbo al bicampeonato, un país de poco más de medio millón de habitantes continúa celebrando una hazaña que ya quedó grabada para siempre en la memoria de su futbol.

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