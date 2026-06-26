“Estamos con ustedes”: el gran gesto de Cabo Verde con Venezuela que conmovió al Mundial 2026 (VIDEO)

Toda la delegación de Cabo Verde participó en el mensaje dirigido al pueblo venezolano.

La selección de Cabo Verde envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado cientos de víctimas.

En un video difundido durante el Mundial 2026, jugadores, cuerpo técnico y staff expresaron su respaldo con un emotivo “Estamos con ustedes”, sumándose a los homenajes que ha dejado el torneo.

La Copa del Mundo suele estar marcada por los goles y las grandes actuaciones dentro de la cancha. Sin embargo, esta vez uno de los momentos más emotivos ocurrió lejos del terreno de juego.

La delegación completa de Cabo Verde decidió hacer una pausa en su preparación para el duelo ante Arabia Saudita para enviar un mensaje de apoyo a los venezolanos, país que enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente tras los fuertes terremotos registrados esta semana.

Reunidos en un salón de concentración, alrededor de 30 integrantes de la selección africana aparecieron frente a la cámara. Un portavoz tomó el micrófono y, en español, pronunció unas palabras que rápidamente comenzaron a compartirse en redes sociales.

“Con mucha tristeza vimos lo que pasó en Venezuela. La selección, los jugadores, queremos mandar un abrazo de mucha, mucha fuerza de parte de todo Cabo Verde. Estamos con todos ustedes. ¡Abrazo!”, dijo.

Al concluir el mensaje, toda la delegación respondió con un aplauso colectivo, cerrando un video que ha sido ampliamente elogiado por mostrar el lado más humano del futbol.

El Mundial también ha rendido homenaje a las víctimas

El gesto de Cabo Verde se suma a las muestras de solidaridad que han acompañado los últimos días del Mundial 2026. Antes del inicio de varios encuentros de la fase de grupos, las selecciones participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela.

Más allá de la competencia deportiva, el torneo ha servido como escaparate para enviar mensajes de unidad y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles, demostrando que el futbol también puede convertirse en un puente entre países y culturas.

Con profunda emoción agradecemos el minuto de silencio realizado por las selecciones de Noruega y Francia, durante la Copa del Mundo, como muestra de solidaridad con nuestro pueblo ante esta terrible tragedia. pic.twitter.com/CL2gVaY4WP — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) June 26, 2026

Venezuela continúa enfrentando una emergencia nacional

El panorama en Venezuela se agravó con el paso de las horas tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el occidente del país.

El balance oficial fue actualizado a 920 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y comunidades afectadas.

Las autoridades mantienen el estado de emergencia debido a los severos daños en infraestructura, los cortes de servicios básicos y la búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas del país.

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