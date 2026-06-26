Uruguay vs España: Se guarda un minuto de silencio por los fallecidos en sismos en Venezuela; un grupo de fans no respeta

Se guarda un minuto de silencio por los fallecidos en sismos en Venezuela antes del Uruguay vs España, del Mundial 2026

Antes del inicio del partido entre Uruguay y España, en la Copa del Mundo 2026, se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terrible terremoto en Venezuela. Aunque un par de aficionados, que se pudo distinguir eran sudamericano por el acento, no respetaron e interrumpieron gritando cosas.

Antes que rodara el balón en la cancha del Estadio AKRON, los jugadores se coloraron en el circulo central para rendir un pequeño homenaje a las personas que perdieron la vida y resultaron afectadas por los fuertes terremotos que se registraron el miércoles pasado en territorio venezolano.

“Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos” pic.twitter.com/HdbaFmCg0P — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 27, 2026

España y Uruguay chocan en vibrante partido en Guadalajara

Con la confianza recuperada tras el 4-0 sobre Arabia Saudita, España enfrenta a Uruguay en la tercera jornada del Grupo H, en un encuentro que marca el regreso de la Roja a Guadalajara 40 años después para un compromiso mundialista, pues en la Perla Tapatía disputó sus primeros dos cotejos de la edición de México 1986, la derrota por 1-0 ante Brasil y el triunfo de 2-1 sobre Irlanda del Norte.

Con Lamine Yamal como principal referente, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se juega gran parte de sus aspiraciones en la justa tripartita, pues necesita la victoria para asegurar el primer lugar, debido a que con un empate podría ser rebasada en diferencia de goles por Cabo Verde, que se mide ante su similar de Arabia Saudita.

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