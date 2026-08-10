Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este martes 11 de agosto?

Tigres es uno de los clubes de Liga MX que llega a la Jornada 3 de la Leagues Cup con posibilidades de clasificar.

La tercera y última jornada de la primera ronda de la Leagues Cup 2026 comienza este martes 11 de agosto con seis partidos, en los cuales Atlante, Bravos y Tigres son los equipos de la Liga MX que llegan con posibilidad de clasificar a los cuartos de final del torneo binacional.

FC Juárez, que es último de la clasificación en el Apertura 2026, enfrenta a Real Salt Lake en busca de conseguir su tercera victoria y con ello prácticamente su boleto a la siguiente ronda.

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Tigres y Atlante tienen el panorama menos claro en el arranque de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Los de la UANL, que acumulan cuatro puntos, miden fuerzas ante el Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario, en tanto que los Potros de Hierro, que cosechan tres unidades, chocan contra el Minnesota United.

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Juegos de la Leagues Cup 2026 este 11 de agosto

Columbus Crew vs Pumas - 17:30 horas - Apple TV

Charlotte FC vs Pachuca - 17:30 horas - Apple TV

FC Cincinnati vs Atlas - 18:00 horas - Apple TV

Minnesota United vs Atlante - 18:30 horas - Apple TV

Real Salt Lake vs FC Juárez - 19:30 horas - Apple TV

Tigres vs Vancouver Whitecaps - 20:00 horas - Imagen Televisión y Apple TV

One more match to go, and everything is still up for grabs at the top! ⚽️🏆#LeaguesCup2026 Matchday 2 is officially in the books and here's how the MLS and Liga MX standings look 🔥😮‍💨



¿Qué equipos avanzan a cuartos de final? 🤔 pic.twitter.com/Ii2C4OUGVC — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 10, 2026

Pumas, Pachuca y Atlas, por una despedida digna en Leagues Cup

Del lado opuesto se encuentran Pumas, Pachuca y Atlas, que llegan eliminados a la última jornada de la cuarta edición de la Leagues Cup.

El equipo de la UNAM, que no ha marcado gol en lo que va de la competencia, enfrenta en su último partido al Columbus Crew, uno de los seis representantes de la MLS que salieron airosos en sus primeros dos compromisos.

Por su parte, los Tuzos, que no han sumado, tienen como último rival en la Leagues Cup 2026 a Cincinnati, otro de los equipos de la MLS que marcha con paso perfecto en el certamen.

El Atlas, que en las primeras dos jornadas cayó a manos de Columbus Crew y Charlotte FC, choca frente al Cincinnati, que quiere llegar a nueve puntos y mejorar su diferencia de goles para convertirse en uno de los cuatro clasificados de la MLS a cuartos de final.

EVG