Futbol internacional

Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS HOY 9 de agosto

Cruz Azul derrotó 2-1 al New York City FC para conseguir su segundo triunfo en la Leagues Cup 2026 y ponerse muy cerca de lograr su boleto a cuartos de final

Jugadores de Cruz Azul festejan un gol contra el New York City FC en la Leagues Cup 2026.
Jugadores de Cruz Azul festejan un gol contra el New York City FC en la Leagues Cup 2026. Foto: X @CruzAzul
Por:
Enrique Villanueva

El Cruz Azul consiguió la primera victoria para clubes de la Liga MX este domingo 9 de agosto en la Leagues Cup 2026, luego de superar 2-1 al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Agustín Palavecino (35′) y José Paradela (78’) hicieron los goles de La Máquina, que de esta manera consiguió su segunda victoria en el torneo binacional, lo cual le permite ponerse muy cerca de clasificar a cuartos de final. Max Murray (46’) descontó por los de la Gran Manzana.

Querétaro y Necaxa, eliminados de la Leagues Cup

El último día de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 no comenzó nada bien para la Liga MX, pues el Querétaro fue goleado 3-0 por el Seattle Sounders en Lumen Field.

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Más tarde llegó la derrota del Necaxa a manos del Philadelphia Union, que se impuso 3-1 a los Rayos en Subaru Park.

Estos tropiezos dejan a Querétaro y Necaxa sin puntos y por lo mismo eliminados de la Leagues Cup 2026, luego de que en la primera jornada también perdieron sus respectivos compromisos.

EVG

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