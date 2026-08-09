Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS HOY 9 de agosto

El Cruz Azul consiguió la primera victoria para clubes de la Liga MX este domingo 9 de agosto en la Leagues Cup 2026, luego de superar 2-1 al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.
Agustín Palavecino (35′) y José Paradela (78’) hicieron los goles de La Máquina, que de esta manera consiguió su segunda victoria en el torneo binacional, lo cual le permite ponerse muy cerca de clasificar a cuartos de final. Max Murray (46’) descontó por los de la Gran Manzana.
Querétaro y Necaxa, eliminados de la Leagues Cup
El último día de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 no comenzó nada bien para la Liga MX, pues el Querétaro fue goleado 3-0 por el Seattle Sounders en Lumen Field.
Más tarde llegó la derrota del Necaxa a manos del Philadelphia Union, que se impuso 3-1 a los Rayos en Subaru Park.
Estos tropiezos dejan a Querétaro y Necaxa sin puntos y por lo mismo eliminados de la Leagues Cup 2026, luego de que en la primera jornada también perdieron sus respectivos compromisos.
EVG