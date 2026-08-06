Cruz Azul no tiene problemas y vence al Philadelphia Union en la Leagues Cup con golazo de Paradela

Cruz Azul arrancó su participación en la Leagues Cup 2026 con victoria de 1-0 sobre el Philadelphia Union gracias a un gol de vestidor de José Paradela. Al 89′ los celestes se salvaron de un penalti. El balón pegó en la mano de Gonzalo Piovi, pero el árbitro no vio infracción.

Paradela, tras un pase retrasado de Omar Campos, sacó un disparo de pierna izquierda muy cerca de la media luna. El remate de primera intención fue tan fuerte y bien colocado que venció al arquero rival, quien a pesar de estirarse no pudo detenerlo.

¡Goool de Cruz Azul! 💥⚽️



Paradela takes an impossible shot for the goalkeeper



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El conjunto celeste fue mejor en la parte inicial. Paradela fue uno de los futbolistas más destacados del cotejo, al igual que sus compañeros en mediocampo Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, así como los defensores Gonzalo Piovi y Omar Campos.

Quien tuvo un juego complicado fue el delantero Gabriel Fernández. El Toro no tuvo una acción en donde se pudiera asociar con sus colegas o quedar en una posición adecuada para un remate. Otro con una participación deslucida fue Charly Rodríguez.

En los primeros 15 minutos del segundo tiempo el Philadelphia Union perdonó en hasta tres oportunidades a La Máquina, que se vio sorprendida por el arranque furioso del conjunto anfitrión.

Philadelphia intentó, pero no logró el empate

Al 65 el entrenador mexicano mandó dos cambios, para intentar quitarse la presión de los de la MLS. Salió Gabriel El Toro Fernández, de partido más que discreto, por Nicolás Ibáñez. También dejó el terreno de juego Campos y entró Luka Romero.

Aunque el Union mejoró, no pudieron vencer la meta de los cementeros. Aunque tuvieron aproximaciones de peligro, en ninguna pudieron exigir verdaderamente a Kevin Mier.

La Máquina no pudo tener el control del balón y se limitaron a esperar atrás, defender compactos y esperar en bloque bajo. Las modificaciones que hizo Joel Huiqui no fueron de mucha ayuda, pues Ibáñez no generó peligro en el área rival y Romero se dedicó a correr detrás del balón.

El próximo domingo el Cruz Azul tiene su siguiente partido de la Leagues Cup, que es ante el New York City FC. Los celestes terminan la jornada de grupos ante el Chicago Fire. Por su lado, el Philadelphia Union va contra Necaxa y después ante Santos Laguna.

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