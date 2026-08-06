FMF respalda la institucionalidad de FIFA e Infantino

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) mostró públicamente su respaldo para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, esto mientras la mayoría de las confederaciones y países asociados confrontaron la idea de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados.

“La FMF respalda el liderazgo del Presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”, dice el mensaje en redes sociales.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

“Por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el Presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”, sigue el mensaje.

El Tip: Gianni Infantino aspira a ganar un cuarto y último mandato en la FIFA en las próximas elecciones de la entidad, que se realizan en marzo de 2027.

La FMF no fue la única que dio espaldarazo a la FIFA, pues la Comebol siguió por el mismo camino e hizo un llamado a la institucionalidad para preservar la unidad de la “familia del futbol”. Ambos comunicados rechazan la rebelión interna que desató la propuesta de Infantino de privatizar el Mundial.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”, inicia el mensaje.

Gianni Infantino intentó implementar el FIFA Forward tras el Mundial. ı Foto: AP

Sigue crisis interna en la FIFA

Por su parte, la UEFA se planta en su amenaza de boicotear las competiciones de la FIFA y reiteró que perdieron la confianza en el presidente Infantino.

“Las federaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones vinculadas a la no participación en competiciones de la FIFA”, señaló el organismo en un comunicado. “En primer lugar, debían retirarse las propuestas de vender las principales competiciones y, en segundo lugar, deben darse garantías de que nunca más se intentará desfigurar el juego de esta manera.

“Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene”. Además, el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO lo acusó de “un profundo abuso del poder presidencial”.

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