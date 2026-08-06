Juegos Centroamericanos y del Caribe

México llega a 146 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y rompe su propio récord histórico

La delegación mexicana está arrasando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que acaban de superar su mejor marca de preseas de oro

México rompe su récord de medallas de oro en los JCC.
México rompe su récord de medallas de oro en los JCC. Foto: X @conadeoficial
Por:
Diego Chávez Ortiz

México sigue haciendo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que a falta de unos días de terminar la actividad, la delegación azteca ya rompió su propio récord de medallas de oro conseguidas en este evento, que eran 145 en San Salvador 2023.

Solo pasó una edición para que México superara esta marca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y con la presea de primer lugar que consiguieron Catherine Oliver y Yael Marmolejo en pentatlón moderno, la delegación azteca llegó a 146 oros, los cuales seguirán aumentando hasta que finalice la actividad el próximo 8 de agosto.

México se llevará la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México marcha en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con más de 250 medallas en total, lo que los pone como el único candidato a ganar la edición 2026 de este evento, ya que solo quedan dos días de actividad en Santo Domingo.

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México logra récord de medallas de oro en JCC

Esta será la decimocuarta ocasión en la historia en la que México se coloca en lo más alto del medallero caribeño, además de ser la delegación más laureada a lo largo de los 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo dos países han sido campeones de este torneo: México y Cuba.

La delegación azteca ya tiene una diferencia de más de 100 medallas en total sobre Colombia, el segundo puesto del medallero; además, los mexicanos presumen 76 metales de oro más que los cafeteros, así que es una misión imposible para los sudamericanos alcanzar a nuestro país en el medallero.

¿Cuáles serán las últimas competencias que pueden darle medalla a México?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe están llegando a su fin, pero México podría sumar más medallas en los últimos días de actividad del evento, las cuáles caerían el próximo sábado 8 de agosto.

Disciplinas como natación artística, atletismo, esgrima y pentatlón moderno son los deportes que podrían otorgarle más medallas a nuestra delegación y seguir aumentando el récord de metales de oro para México.

Tras la participación en los JCC, los atletas aztecas se prepararán para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en los que la exigencia será aún mayor y podrán prepararse de cara a lo que será los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

DCO

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