Real Madrid contrata a Yan Diomande por una cifra récord en la historia del conjunto español

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Leipzig para el traspaso del joven internacional marfileño Yan Diomande y el futbolista que disputó la Copa del Mundo con su selección hace unas semanas llega al conjunto español por una cifra récord de 125 millones y 15 más en variables, siendo el futbolista más caro que ha adquirido el equipo blanco.

El gigante español informó el jueves que el delantero de 19 años quedará vinculado al club durante las próximas siete temporadas. Diomande tuvo un Mundial sobresaliente, y según reportes algunos equipos de la Liga Premier estaban interesados en ficharlo. El Leipzig venía sosteniendo que no estaba en venta. Costa de Marfil fue eliminada por Noruega en la ronda de 32 del Mundial.

“Diomande nos impresionó con su actitud despreocupada, su disposición para aprender y su valentía desde el primer día”, dijo el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer. “Rápidamente se consolidó con nosotros al más alto nivel, mostrando su velocidad, su capacidad de regate y su amenaza de gol”.

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Añadió que el club estaba orgulloso de que las actuaciones de Diomande “despertaran una atención internacional significativa”.

Según reportes, el Paris Saint-Germain también estaba interesado en fichar al joven delantero. Aún no estaba claro si Diomande sería inscrito inicialmente con el equipo B del Madrid.

El primer equipo del Madrid ha sido renovado tras un decepcionante cierre de la temporada pasada. Entre los nuevos fichajes que serán dirigidos por José Mourinho figuran el creador de juego Bernardo Silva, el defensa central Ibrahima Konaté, el lateral derecho Denzel Dumfries y el lateral izquierdo Marc Cucurella.

📖 ¡Conoce mejor a Yan Diomande! pic.twitter.com/cl0cJgifzw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Historial de fichajes más costosos del Real Madrid

Yan Diomande llegó al Real Madrid y se puso en el primer lugar de la lista de los fichajes más costosos del conjunto blanco, después de fichar por el conjunto blanco por 125 millones euros y 15 en variables. Este récord le pertenecía a Jude Bellingham, quien llegó al Madrid en 2023 por 103 millones de euros.

El tercer traspaso más caro que ha firmado el Real Madrid es el de Gareth Bale. El delantero galés llegó en 2013 procedente del Tottenham Hotspur por 101 millones de euros y el cuarto puesto es para Eden Hazard que le costó 100 millones al conjunto merengue.

DCO