Ricardo Marín le marca al América y se burla festejando al estilo del Bofo Bautista (VIDEO)

Cuando parecía que los festejos icónicos en el Clásico Nacional se habían terminado por las lesiones y el bajo nivel goleador de Henry Martín, apareció Ricardo Marín en la cancha del Estadio Azteca para marcarle a los azulcremas y celebrar al estilo del Bofo Bautista.

El delantero del Rebaño Sagrado se barrió dentro del área de las Águilas para ganarle la marca a Miguel Vázquez y con ello mandar la pelota al fondo de las redes. El jugador de las Chivas se quitó el zapato, se lo puso en la frente y le recordó a toda la afición rojiblanca a una de sus leyendas.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAS 🔥 ¡GOL DE RICARDO MARÍN! ⚽️🐐



¡2-0 EN EL CLÁSICO NACIONAL! pic.twitter.com/1uTuyKnu6E — Alee (@ImAleeJeje) September 20, 2026

Chivas está pasando por encima del América en el Clásico Nacional

A pesar de que el América cambió su línea defensiva respecto al partido ante el Cruz Azul, los zagueros centrales de las Águilas siguen sin poder mantenerse firmes para no recibir goles, algo que aprovechó el Rebaño Sagrado en el partido.

El equipo de Gabriel Milito marcó dos goles muy parecidos para ponerse 2-0 arriba en el Clásico Nacional. El primero fue de Bryan González de cabeza y después apareció Ricardo Marín para empujar la pelota tras un rechace de Rodolfo Cota.

A pesar de que iniciaron el torneo con un mal rendimiento, el equipo de Gabriel Milito ha mejorado en el certamen y se han puesto como uno de los mejores equipos de la Liga MX para pelear por el título antes de que se cumpla una década de su última conquista en el futbol mexicano.

DCO