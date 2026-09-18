Chivas va por un récord ante América en el Clásico Nacional de la Liga MX

Este sábado se enfrentan América y Chivas en el Estadio Azteca para el Clásico Nacional, partido clave para que los rojiblancos consigan un resultado que los haga igualar un récord histórico de cuatro partidos sin perder ante su acérrimo rival.

En caso que el Rebaño Sagrado gane o empate, llegarán a cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota ante las Águilas, un récord que no se logra en la institución tapatía desde hace 20 años. Entre el Apertura 2004 y el Apertura 2006 las Chivas alcanzaron siete partidos sin caer en el Clásico Nacional.

La mejor racha de Chivas sin derrota ante el América

América 0-0 Chivas-Semifinales vuelta Apertura 2006

Chivas 2-0 América-Semifinales ida Apertura 2006

Chivas 2-0 América-Apertura 2006

Chivas 1-0 América-Clausura 2006

América 0-0 Chivas-Apertura 2005

América 3-3 Chivas-Clausura 2005

Chivas 1-1 América-Apertura 2004

El Club Deportivo Guadalajara está a las puertas de tener una de sus mejores rachas ante el Club América, pero los tapatíos han estado del otro lado de la moneda, ya que entre el Apertura 2023 y el Clausura 2025, Chivas pasó seis encuentros sin ganarle a las Águilas, con marca de 3 derrotas y 3 empates.

De cara al partido ante los de Coapa, el delantero Ángel Sepúlveda comentó que buscará ganar el Clásico Nacional y recuperar el liderato de la Liga MX. Además dejó en claro que es un “partido que todos estamos esperando”.

“Estamos preparados y vamos a buscar el resultado. Este es el Clásico distinto. Es el Clásico de México y sabemos la importancia que tiene, estos partidos se juegan distinto. Existen las ganas y el hambre de ir a ganarle al América”, indicó.

“Sepu” dijo que Chivas será local en el Estadio Azteca, en donde su “gente siempre nos arropa, a nosotros nos toca representarlos bien con nuestro futbol dentro de la cancha”. El delantero agregó que el equipo va con la motivación extra de tener enfrente un reto de esta magnitud.

“Yo crecí apoyando a Chivas. Lo que me motiva y me inspira es representar a esta institución y a todos los mexicanos que apoyan a Chivas. Recuperar el liderato en este partido sería la cereza del pastel. Lo vamos a pelear. Este equipo y este proyecto están para ser campeones, y estamos trabajando para conseguirlo”, indicó.

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