América vs Chivas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

América y Chivas se miden en el Clásico Nacional en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

Este sábado 19 de septiembre se juega el Clásico Nacional de la Liga MX. El Club América se enfrenta a las Chivas Rayadas como parte de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026, duelo en donde los rojiblancos podrían llegar a la parte alta de la tabla general.

Al duelo en el Estadio Azteca los locales se presentan como el tercer lugar general con 16 unidades, pero vienen de perder la fecha anterior ante el Cruz Azul en el Clásico Joven, por lo que perder ante el Deportivo Guadalajara en su segundo clásico al hilo sería un duro golpe.

Por otro lado, las Chivas ocupan el segundo lugar de la tabla con 17 unidades. Los de la Perla Tapatía tienen una sola derrota, dos empates y cinco victorias en sus duelos previos. Los Diablos Rojos del Toluca son líderes con 19 puntos y seis triunfos.

Mañana es el día. #ElClásicoDeMéxico vuelve a CAsa. 🦅



J9 ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Boletos: https://t.co/S3Cwy9PbA6



¡Ven al partido y pintemos nuestro estadio de amarillo! 🏟️💛 pic.twitter.com/y521RRk1j8 — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2026

¿Dónde ver el América vs Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido entre América y Chivas, Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, inicia el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN, VIX.

Día: 19 de septiembre

Hora: 21:25

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX

Se juega el liderato de la Liga MX

Toluca esta fecha se mide a Santos y Chivas al América. Los Diablos y el Rebaño luchan por el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto escarlata necesita la victoria sin depender de nadie para alcanzar la cima del certamen. Mientras que los rojiblancos necesitan justamente la derrota o el empate del Toluca, además de sus tres puntos.

En papel los Diablos Rojos saldrán con los tres puntos en su siguiente duelo, pues los Guerreros de Santos Laguna son de los peores conjuntos de la Liga MX en los últimos torneos, sumado a que la escuadra de Antonio Mohamed viene de ganar la Leagues Cup y han dominado el futbol mexicano en los últimos dos años.

Del otro lado, el Club Deportivo Guadalajara viene en mejor momento que el América y las Águilas no ganan un clásico desde octubre del año pasado. En ocho enfrentamientos previos ante Chivas, Pumas y Cruz Azul, el cuadro que ahora comanda Guillermo Almada suma cuatro derrotas y cuatro empates.

aar