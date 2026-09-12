América cierra con broche de oro uno de sus mejores mercados de fichajes en la Liga MX

América presenta a sus fichajes para el Apertura 2026 de la Liga MX

El América, líder del Apertura 2026, cerró el mercado de fichajes con broche de oro con una presentación de los seis refuerzos que lograron cerrar para este semestre en la Liga MX y dos de ellos vienen de Europa, uno de LaLiga de España y otro del futbol de Inglaterra.

Santiago Baños, presidente deportivo, y Antonio Ibrahim, director deportivo, fueron los encargados de presentar ante los medios de comunicación a las nuevas adquisiciones que buscan darle fondo de plantilla al conjunto de Coapa y que Guillermo Almada pueda trabajar con varios elementos en busca de la decimoséptima estrella del equipo capitalino.

Carlos Álvarez portará el 8, Oscar Perea utilizará el 22, Miguel Borja traerá el dorsal 93, Edwin Cerrillo la casaca número 6, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno no tienen dorsal en el América. Los dos últimos fueron los jugadores con los que los azulcremas cerraron el mercado de fichajes hace apenas 24 horas.

Tanto Santiago Bueno como Santiago Ramos Mingo lo más probable es que no tengan actividad frente al Cruz Azul, pero Miguel Borja y Carlos Álvarez estarán junto al equipo en el banquillo esperando que Guillermo Almada les dé sus primeros minutos con la camiseta del América en la Liga MX.

Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno y Carlos Álvarez arriban a las Águilas con experiencia en Europa, los dos Santiagos pasaron por la academia del Barcelona en su momento y después comenzaron a repuntar en su carrera profesional. Álvarez llega procedente del Levante donde se convirtió en un histórico al mantener al club español en primera división con su anotación.

Tanto Carlos Álvarez como Santiago Bueno recibieron ayuda de dos examericanistas antes de llegar al nido de Coapa. Álvarez habló con Álvaro Fidalgo para conocer un poco más al club y Bueno recibió un mensaje de Raúl Jiménez, quien le mandó un mensaje en redes sociales y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Miguel Borja es una de las contrataciones que generaron revuelo en la Liga MX, pues fue apenas en diciembre del 2025, cuando el Cruz Azul estuvo cerca de ficharlo, pero La Máquina no consiguió liberar una plaza de No Formado en México antes del cierre del mercado de fichajes.

Por su parte, Oscar Perea y Edwin Cerrillo son dos jóvenes futbolistas que llegan como promesas de su país, Colombia y Estados Unidos, y que pueden ser el futuro del equipo azulcrema de la mano de Guillermo Almada, quien al principio de la campaña echó mano de la cantera para conseguir buenos resultados.

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