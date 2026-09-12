¿Quién es Armando León, el mexicano que anotó doblete ante el Dinamo Zagreb en Europa?

El mexicano Armando León está dando mucho de qué hablar en el futbol de Europa debido a un doblete y una tremenda actuación en el futbol de Croacia. León fue clave para la victoria 4-2 de su equipo, el Osijek, ante el Dinamo Zagreb, el equipo más grande del balompié croata.

Conoce a Armando León, mexicano en el futbol de Croacia

El nombre completo del delantero mexicano es Armando León Reséndez. Nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Su estatura no es la regular para un jugador nacional, pues mide 1.89 metros.

Comenzó su carrera en la cantera del Pachuca y después pasó al León, donde debutó en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. En su estreno anotó un gol ante FC Juárez en un triunfo de La Fiera por 4-1.

No tuvo muchas oportunidades en Primera División y buscó mejor suerte en los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión MX y posteriormente se dio el paso al futbol extranjero.

Armando Leon | Osijek 1-0 Dinamo pic.twitter.com/5mGDchv1Du — HNL Golovi-Momenti (@HNLGolovi) September 12, 2026

En 2024 fichó con el FC Ranger’s de Andorra, en donde disputó 43 goles en 56 partidos y ayudó al equipo a ascender a la Primera División.

El desempeño de León en Croacia

Armando León es uno de los tantos mexicanos que juegan en Europa y que se abre paso en la élite. Su carrera no ha sido sencilla, ya que antes estuvo en el FC Ranger’s de la Liga de Andorra, donde jugó la temporada pasada y fue de los destacados del equipo, lo que le ganó su fichaje a una mejor liga.

Armando León fue titular ante el Dinamo Zagreb, disputó 88 minutos, dejó dos goles y una asistencia, siendo elegido el jugador del partido. Con esta actuación llegó a cinco anotaciones en la campaña.

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