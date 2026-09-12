Santiago Giménez se estrena como goleador del Porto y corta una racha de más de un año sin anotar (VIDEO)

El delantero mexicano Santiago Giménez se estrenó como goleador con el Porto al anotar de penalti el cuarto y último tanto en la goleada 4-1 ante el colero Casa Pia. El duelo formó parte de la sexta jornada de la Primeira Liga de Portugal.

El delantero de la Selección Mexicana, y mundialista en Norteamérica 2026, volvió a marcar tras casi un año. Su ultimo gol había sido el 23 de agosto de 2025 con el Milan, equipo que no lo quiso esta campaña y por eso se mudó a Oporto.

Santiago Giménez anota su primer gol con el Porto, regresan las anotaciones para el mexicano. pic.twitter.com/golzmAD1gf — NOW Sports (@Now_deportes) September 12, 2026

Con el partido resuelto y ante el peor equipo de la Primera División de Portugal, el Bebote marcó su primer tanto desde el manchón de la pena máxima. Con la pizarra 3-1, el equipo de los Dragones Azules le dio la oportunidad al mexicano de tomar la responsabilidad.

Afortunadamente para Santiago su cobro se metió al fondo de la red, una diana importante para crecer en confianza y poder retomar el nivel que alguna vez mostró en el Feyenoord, en la Liga de Países Bajos.

El primero.



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¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez?

El siguiente partido de Santiago Giménez en el Porto es el próximo domingo 20 de septiembre y es uno de los juegos más importantes de la campaña, pues es nada menos que el Clásico de Portugal ante el Benfica.

O Clássico, en portugués (El Clásico, en español), es el partido más relevante en la Primeira Liga y, como todos los grandes clásicos al rededor del mundo, este cotejo tiene gran gran carga cultural y política, que se ha trasladado a una rivalidad deportiva.

El origen de esta rivalidad es por una cuestión geográfica, política y cultural entre Lisboa (Benfica) y Oporto (Porto), las dos ciudades más grandes de Portugal. El primer antecedente y el aceptado como el primer partido entre Águilas y Dragones fue un amistoso el 28 de abril de 1912, donde el Benfica se impiso 8-2. Ocho años después el Porto ganó su primer Clássico, por 3–2.

Porto tendría que esperar otros nueve años para acumular su segunda victoria sobre el Benfica. Antes del establecimiento de la Primeira Liga en 1934, tanto el Benfica como el Porto competían dentro de su distrito de la liga de futbol.

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