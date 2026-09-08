Manchester City derrota al Porto en su debut en la Champions League; Santiago Gimenez tiene minutos

Manchester City se impuso de visitante al Porto en la Jornada 1 de la Champions League.

El Porto perdió 2-0 como local contra el Manchester City en el debut de ambos clubes en la Champions League 2026-2027, cotejo en el que el mexicano Santiago Gimenez ingresó a la cancha al minuto 73 para jugar su segundo partido con los Dragones y el primero en la justa continental.

Un gol de cabeza del delantero noruego Erling Haaland al minuto 47, a centro del argentino Enzo Fernández, fue la jugada que abrió el marcador en el duelo con sede en el Estadio do Dragão. El nórdico logró su doblete al 91′ con un disparo de derecha en el área.

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Porto 0-1 Manchester City. pic.twitter.com/gjHIizAe9M — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 8, 2026

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Santiago Gimenez ingresó al terreno de juego a 17 minutos del final para sustituir al portugués André Silva, a quien también reemplazó en su debut con el Porto, en el duelo de la Jornada 5 de la Primeira Liga contra el Moreirense.

EVG